"Orgoglioso del suo coraggio". Il messaggio di Re Carlo a Kate

Dopo mesi di illazioni e di speculazioni, finalmente si è alzato il velo sulla salute di Kate Middleton. Nel corso della serata di venerdì 22 marzo la moglie di William ha confessato, attraverso un video diffuso sui social, di essere affetta da un cancro. Una diagnosi che si abbatte sul regno di Re Carlo come un vero e proprio tornado e che fa intuire quanto sia poco stabile la famiglia reale inglese negli ultimi mesi. La notizia, come è giusto che sia, ha subito fatto il giro della rete ed ha popolato (e sta ancora popolando) le prime pagine dei giornali. A colpire, più che altro, è la calma serafica con la quale la futura regina ha rivelato a tutti il calvario emotivo e fisico che sta affrontando. Un messaggio coraggioso che ha infuso una buona dose di speranza a tutti, anche ai pochi estimatori della corona inglese. E nel mentre gli esperti di corte si interrogano sul futuro della monarchia, dato che sta vivendo un periodo molto difficile, cominciano ad arrivare le prime reazioni e commenti a caldo sull’annuncio di Kate. Nelle ultime ore, uno dei primi a inviare una nota stampa attraverso i canali ufficiali è stato proprio il Re Carlo.

Chi più di tutti può comprendere il dolore e la sofferenza della Middleton? Di fatti il sovrano anche lui è sottoposto a una cura contro il cancro dopo una diagnosi di una malattia alla prostata e, soprattutto, è stato operato anche lui alla London Clinic negli stessi giorni di Kate. Questo messaggio non solo era d’obbligo da parte del sovrano ma arriva per calmare gli animi dopo la confessione di Kate. “ Il sovrano è orgoglioso del suo coraggio ”, si legge nella nota stampa. “ Orgoglioso del suo coraggio e per come ha parlato della sua condizione ”, aggiunge Re Carlo. Dopo il tempo che hanno trascorso insieme in ospedale – ricordiamo che suocero e nuora sono stati ricoverati in contemporanea alla London Clinic lo scorso gennaio, il primo per un intervento alla prostata, la seconda per una operazione all'addome – il re è "rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane ".

Ma non è tutto. Il portavoce ha aggiunto che il Re e la Regina Camilla " continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile ". Anche il sovrano, che di anni ne ha 75 anni, è in cura per un cancro, annunciato il 5 febbraio scorso e scoperto dopo essersi sottoposto ad un intervento alla prostata.

Come Kate anche il Re ha rinviato i suoi impegni, lasciando tutto (o quasi) nelle mani di William che dovrebbe tornare al lavoro dopo Pasqua e dopo una breve pausa.