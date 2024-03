"Le auguriamo un pronta guarigione". Il messaggio (freddo) di Harry e Meghan a Kate

Tutte le persone più vicine a Kate Middleton hanno deciso di manifestare il più totale affetto nel suo momento più difficile della sua vita: la Principessa di Galles ha rotto poche ora fa il silenzio, è apparsa in un video e ha annunciato di avere il cancro. Un male per il quale si sta curando in questi giorni. Tra i primi a esprimere solidarietà sono stati Harry e Meghan Markle, come ha riportato Sky News Uk. La coppia ancora appartenente alla British Royal Family, direttamente dagli Stati Uniti d'America, ha diffuso una nota ufficiale dopo la diffusione del videomessaggio: " Auguriamo buona salute e una pronta guarigione a Kate, e speriamo che sia in grado di guarire privatamente e in pace ", è il comunicato apparentemente freddo e distaccato dei due.

Il turbamento del principe Harry per la cognata

Il Duca e la Duchessa del Sussex, come noto, non erano stati messi al corrente circa le condizioni di salute della principessa del Galles. Curiosamente, Harry e Meghan erano stati avvistati pubblicamente proprio poche ore prima che la principessa rivelasse di avere il cancro. Harry e Meghan hanno presenziato a un evento a San Francisco, presso il SoFi Stadium per una collezione di storia dell'arte afroamericana.

Soltanto negli scorsi giorni una fonte vicina al principe al magazine Page Six aveva riferito che Harry fosse molto "preoccuato" e sarebbe rimasto molto "turbato" dai titoli dei giornali che hanno ipotizzato un complotto intorno alla sparizione della cognata dalla vita pubblica. Nonostante le speculazioni, tuttavia, Harry sarebbe stato certo di una cosa: " Qualsiasi accenno di scandalo è falso ", avrebbe affermato facendo riferimento all'ormai nota fotografia di famiglia modificata in maniera molto rudimentale.

Gli altri messaggi di affetto verso Kate

Re Carlo è " così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto ". Così Buckingham Palace ha diffuso la reazione della Corona britannica al videomessaggio di Kate, descritta come " l'amata nuora " del monarca. Il Re - ha poi reso noto la sede della monarchia inglese - è stato in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane, dopo il loro periodo in ospedale insieme. Sia Carlo III (anche lui alle prese con un tumore) sia la Regina Camilla " continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile ".

" Le mie preghiere sono rivolte alla Principessa del Galles, al Principe del Galles e ai loro figli in questo momento tremendamente difficile. Mi unisco a tutto il Paese e al mondo nel pregare per la sua piena guarigione ". A inervenire pubblicamente su X è stato anche l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che ha rivolto il suo pensiero a Kate. " Colgo l'occasione per lodarla per il suo spirito di ottimismo di fronte a notizie così difficili - continua - e sono lieto di sapere che si sente ogni giorno più forte. Il suo coraggio nel condividere la notizia in questo modo e il suo continuo impegno nel sostenere gli altri testimoniano della sua compassione e del suo senso di servizio ". L'arcivescovo di Canterbury invita poi i fedeli di unirsi a lui " nel pregare per la famiglia reale mentre affronta questa questione privata e vorrei esortare tutti a rispettare la loro privacy in questo momento ".