Jeff Bezos, le date e gli invitati al matrimonio: quando partono i festeggiamenti. Parata di vip attesa a Venezia

Il conto alla rovescia per le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, considerate l'evento dell'anno a Venezia, è cominciato. Tra una settimana il magnate americano e fondatore di Amazon e la giornalista statunitense pronunceranno il fatidico "sì" nella chiesa dell'Abbazia della Misericordia a Venezia e la Laguna è già in fermento. Da settimane alcuni degli hotel più lussuosi di Venezia sono stati riservati per gli invitati al matrimonio (celebrity ma anche personaggi dell'imprenditoria mondiale), musei e luoghi di interesse culturale saranno chiusi al pubblico - per consentire visite private agli ospiti - e molte zone di Venezia saranno off-limits per garantire la massima riservatezza agli invitati e agli sposi.

Tre giorni di festeggiamenti

Era dai tempi delle nozze di George Clooney e Amal Alamuddin (nel 2014) che Venezia non finiva al centro della scena internazionale per un matrimonio vip. Ma a differenza di George e Amal, i Bezos hanno deciso di fare le cose in grande stile a cominciare dalla durata del matrimonio, in programma da giovedì 26 a sabato 28 giugno. Sabato Lauren Sanchez e il fondatore di Amazon si diranno sì nella chiesetta della Misericordia, ma nei due giorni precedenti ci saranno una girandola di eventi, party esclusivi a bordo dello yacht di Bezos ormeggiato in Laguna e in location ancora top secret. Ad organizzare l'evento di altissimo profilo sono gli italianissimi Lanza & Baucina, società di event planner del principe Antonio Licata di Baucina e i suoi cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza.

Dove si svolgono le nozze

Tutta Venezia sarà al centro delle nozze dell'anno tra Bezos e Lauren Sanchez. Gli ospiti soggiorneranno in cinque degli hotel più lussuosi della città: Aman Venice, Gritti Palace, Danieli, Cipriani e St. Regis, che si affacciano direttamente sulla laguna veneziana. Il quartier generale dell'evento, come riferito da Vanity Fair, dovrebbe essere sull'isola di San Giorgio Maggiore, che garantisce un accesso protetto per garantire la massima privacy. Le location delle feste private e dove soggiorneranno i promessi sposi, invece, rimangono top secret proprio per questioni di sicurezza.

Gli invitati vip alle nozze

Quello che è certo è che a Venezia è attesa una parata di vip. Secondo i tabloid americani alle nozze di Bezos e Sanchez ci saranno Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio con Vittoria Ceretti, Oprah Winfrey, Ivanka Trump oltre a Katy Perry (grande amica della sposa) e Orlando Bloom. Non è escluso che a Venezia arrivi anche il presidente americano Donald Trump e la moglie Melania.

Come già anticipato da molti siti americani gli invitati si sposteranno a bordo di taxi d'acqua riservati già da diverse settimane e attorno a loro ci sarà un cordone di sicurezza - tra bodyguard e security privata - impressionante.