La palestra, San Siro, il Festival e le chat segrete: la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore

Tre anni fa si concludeva la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore. Di recente l'ex fidanzata del cantante ha pubblicato la sua biografia - "Ma che stupida ragazza" - un libro nel quale sono stati svelati dettagli inediti e molto privati della loro relazione. Cremoni è rimasto in silenzio subito dopo la pubblicazione, ma pochi giorni fa - ospite di Alessandro Cattelan nel suo podcast - ha ammesso di essersi sentito "tradito" da Martina: " Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l'ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi". Dal 2018 al 2022 Martina Maggiore, riminese e di qualche anno più giovane di Cesare Cremonini, è stata la compagna del cantautore bolognese: una relazione intensa e molto seguita, che si è conclusa bruscamente dopo quattro anni di amore.

L'incontro in palestra

Febbraio 2018. Martina si è appena iscritta all'Università di Bologna, Scienze della Comunicazione, e si è trasferita nella città in cui vive Cesare. A farli conoscere è il caso: entrambi frequentano la stessa palestra. " Si avvicinò a me e mi salutò", racconterà Martina anni dopo su Leggo : "In quel momento non l'avevo nemmeno riconosciuto perché io non ero una sua fan, noi avevamo un amico in comune che è stata poi la persona a cui lui ha chiesto il mio nome e, poi, mi ha contattata su Instagram ".

Insieme a San Siro

Tra Cesare e Martina non c'è un vero e proprio colpo di fulmine, ma dopo i primi contatti sui social network iniziano a frequentarsi. Per il cantautore è un momento molto importante: è nel pieno della promozione del suo nuovo album "Possibili scenari" e si sta preparando a quattro eventi estivi negli stadi e il 17 luglio 2018 Martina è accanto a Cesare a San Siro. " Tutto è cresciuto in modo molto naturale, autentico. Ci siamo avvicinati e l'ho accompagnato restandogli accanto. La sera del suo primo San Siro l'ho tenuto per mano fino a poco prima che il concerto cominciasse e gli ho detto 'Devi solo essere te stesso, la persona che sei con me tutti i giorni perché la gente ti ama per quello che sei '", racconterà Maggiore in un'intervista.

"Giovane stupida" e le foto allo stadio

Settembre 2019. Sulle riviste scandalistiche iniziano a uscire i primi scatti "rubati" di Martina e Cesare. La coppia viene fotografata insieme allo stadio a Bologna, alimentando rumors sulla loro storia. Con l'uscita del nuovo progetto musicale di Cremonini - "Cremonini 2C2C - The Best Of" - il cantautore bolognese svela che "Giovane Stupida" è dedicata proprio alla giovane studentessa romagnola che è al suo fianco da circa un anno: " C'è stato il momento in cui ero single e poi mi sono fidanzato con una più giovane, la canzone è nata da lì" .

Il primo post su Instagram

Novembre 2019. Martina e Cesare cercano di mantenere privata la loro relazione, ma l'amore che li unisce è forte e i paparazzi li incalzano. Così Cremonini sceglie di uscire allo scoperto, pubblicando su Instagram la prima foto insieme a Martina e una dedica speciale: " Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell'Universo. Poi vedo t e".

Il lockdown a Bologna

Aprile 2020. Mentre il Covid e la pandemia bloccano l'Italia e il mondo Cesare Cremonini pubblica il video del brano dedicato alla sua fidanzata, "Ragazza stupida", e nel videoclip compare anche Martina, che è anche l'autrice della copertina del singolo. " Ho chiesto a Martina di realizzare la cover della canzone a lei dedicata per 'vendicarsi'. Mi è piaciuta subito e ho deciso di tenerla così! Banksy levati. 'Giovane stupida' è una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale ", racconta Cesare, che trascorrerà il lockdown a Bologna insieme a Martina.

La fuga a Maratea

Estate 2021. Cesare Cremonini sta lavorando al suo nuovo album, ma tra un impegno e l'altro si concede qualche giorno di vacanza con la fidanzata. I paparazzi sorprendono Cesare e Martina a Maratea, in Basilicata, "uno dei nostri posti del cuore", racconterà Martina. L'amore è forte e nulla sembra essere in grado di scalfire la loro unione.

Il Festival di Sanremo 2022

Febbraio 2022. Cesare Cremonini è super ospite della terza serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston il cantautore festeggia 20 anni di carriera e in platea ad assistere al suo trionfo c'è anche Martina. Subito dopo Sanremo esce il nuovo album "La ragazza del futuro" ma, qualcosa nel rapporto con Martina, si incrina.

Le voci di crisi

Maggio 2022. Cesare e Martina non si vedono più insieme. Allo stadio il cantautore è sempre più solo e sui social i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente. Sulle riviste di gossip si parla di una crisi profonda e di relazione arrivata al capolinea ma né Cremonini né la fidanzata confermano le voci. Nell'autunno del 2022, però, escono alcuni rumors su un presunto flirt di Cremonini con Giorgia Cardinaletti e il gossip attorno alla coppia impazza.

La verità di Martina

Gennaio 2023. La conferma della fine della storia con Cesare arriva da Martina che su Instagram, rispondendo alle domande dei follower, svela: " Io e Cesare non stiamo insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto ".

Solo successivamente Martina racconterà di avere scoperto alcunedi Cesare con altre donne e nel suo libro, pubblicato nel 2025, parlerà apertamente dei tradimenti e del dolore provato per la fine della loro storia d'amore.