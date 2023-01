Eugenia di York, Charlotte e le voci su Beatrice: i pancioni royal del 2023

Nuovi eredi in arrivo per due delle più importanti casate reali d'Europa. Dopo le indiscrezioni sulla terza gravidanza di Charlotte di Monaco, il primo vero annuncio ufficiale di un nuovo royal baby in arrivo spetta a Eugenia di York. Ma sul fronte francese c'è un'altra voce che si sta facendo insistente, quella di un terzo figlio anche per Beatrice Borromeo.

L'annuncio di Eugenia di York

La figlia del principe Andrea e di Sarah Fergusson ha scelto Instagram per annunciare di essere in attesa del secondogenito. Eugenia di York è sposata dal 2018 con l'imprenditore Jack Brooksbank e nel 2021 è diventata mamma del primo figlio August Philip. Nelle scorse ore, la principessa ha condiviso un post sui social dove ha annunciato il lieto evento, che è atteso tra sei mesi. " Siamo così entusiasti di condividere che quest'estate ci sarà una nuova aggiunta alla nostra famiglia ", ha scritto la figlia del principe Andrea sulla sua pagina, mostrando le prime rotondità e il piccolo August che le bacia la pancia.

Le voci su Beatrice Borromeo

Le voci su una presunta gravidanza di Beatrice Borromeo, moglie di Andrea Casiraghi erede della casata monegasca sono iniziate a circolare nelle scorse ore. La 37enne è già madre di Francesco 4 anni e Stefano 5 anni e potrebbe essere in attesa del terzogenito. La Borromeo è stata ospite della sfilata parigina di Dior e il look sfoggiato all'evento ha fatto rumoreggiare le riviste francesi e i social. Per i fan l'ampia cappa grigia avrebbe nascosto il pancino sospetto, ma al momento nessuna conferma (ma neanche una smentita) è arrivata dalla famiglia Casiraghi.

La conferma (non ufficiale) di Charlotte Casiraghi

Nel principato di Monaco la gravidanza della figlia di Carolina di Monaco, Charlotte, è data quasi per certa. Le voci circolano da giorni e "Voici", una delle riviste più autorevoli in Francia, ha parlato addirittura del sogno di Charlotte di accogliere una femminuccia dopo i due figli maschi Raphaël (avuto dall'attore francese Gad Elmaleh) e Balthazar (nato dall'attuale matrimonio con Dimitri Rassam). L'annuncio ufficiale non è stato fatto ma alle ultime sfilate di moda la principessa si è mostrata con abiti ampi a camuffare le forme. E al pubblico non è sfuggito il dettaglio prezioso: una collana con croce di diamanti rosa lunga fino al ventre.