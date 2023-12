"Fedez non sapeva nulla", ora il manager della Ferragni rischia di non mangiare il panettone

Continua a tenere banco il Pandoro-gate, che vede l'influencer Chiara Ferragni al centro di una polemica che sembra decisamente lontana dall'estinguersi. In questa ultima settimana abbiamo assistito a una considerevole emorragia di follower (anche se il seguito continua a essere vastissimo) per il profilo della ex Blond Salad. Una perdita di fan che sembra interessare anche le pagine social del marito della Ferragni, Fedez, seppur in maniera minore.

Fedez ignaro di tutto?

Ed è proprio su Federico Lucia, in arte Fedez, che si spostano oggi i riflettori. Nelle ultime ore avrebbe infatti cominciato a circolare un'indiscrezione secondo la quale la dolce metà di Chiara Ferragni non fosse affatto a conoscenza del contratto fra la moglie e Balocco.

Sarebbe stata Guia Soncini, autrice de Linkiesta, a rivelare il retroscena: Fedez non avrebbe saputo nulla del milione di euro ottenuto dalla consorte e sarebbe stato lui, dopo lo scoppiare della bomba mediatica, a convincerla a donare un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. Ci sarebbe lo zampino del rapper anche nel famoso video del mea culpa. A quanto pare, infatti, sarebbe stato lui a chidere consiglio a un esperto in comunicazione.

Insomma, tutto fa pensare che in casa Ferragnez l'umore non sia dei migliori. Nulla di tragico, comunque, dato che, stando alle ultime notizie, la famigliola sarebbe pronta a partire per le vacanze di Natale.

A rischio Fabio Maria Damato

Altra indiscrezione riguarda il ruolo di Fabio Maria Damato, amico di Chiara Ferragni e suo general manager per la Chiara Ferragni collection e per il blog The Blonde Salad. Stando ad alcune voci, infatti, Fedez sarebbe intenzionato a licenziare il manager.

" Dicono che, in occasione della faccenda pandorica, il marito abbia tentato il colpaccio: il licenziamento del principale esponente dello schieramento ferragnico, il collaboratore cui Chiara più s'affida, con cui il marito da sempre non va d'accordo e che questa volta, combinando questo pasticcio, gli ha offerto un'occasione se non d'oro almeno di zucchero a velo ", è quanto scritto da Guia Soncini.

Non sappiamo quanto ci sia di vero in questa informazione, e solo il tempo potrà fornire delle risposte più chiare.

Malumori in famiglia

Per adesso i Ferragnez stanno facendo largo utilizzo della strategia del silenzio. Da giorni Chiara Ferragni non posta più nulla sulle sue pagine social. Secondo alcuni, in famiglia tirerebbe cattiva aria. Fedez non avrebbe preso bene l'affaire pandoro.

A cercare di riportare la calma, dicono, sarebbe il padre del rapper.