Pandorogate, tutti i numeri del crollo dell'impero Ferragni a un anno dallo scandalo

Chiara Ferragni, 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Esattamente un anno fa, era dicembre 2023, iniziava il crollo dell'impero di Chiara Ferragni. Il Pandorogate ha segnato la fine di un'era nel settore dei social, sia nella percezione che nei fatti, e lo certifica l'agenzia Arcadia di Domenico Giordano, che ha condotto un'analisi sui dati dei profili dell'influencer, di Fedez e dell'azienda Balocco. Partendo da Instagram, che è sempre stato il core-business di Ferragni, che da questa piattaforma ha guadagnato negli anni le somme più importanti, è stata registrata una perdita di oltre un milione di follower, per la precisione 1.033.757 al 12 dicembre, che corrisponde a -137% nella differenza sul periodo 2022-2023.

Non fa meglio a colui che, nel frattempo, è diventato il suo ex marito: il profilo di Fedez ha perso oltre 855mila follower, che corrispondono a -322% sulla differenza rispetto al periodo 2022-2023. Anche il profilo Balocco segna una decrescita, decisamente più contenuta visti i numeri di partenza, ma non per questo meno incisiva, perché i circa 800 follower in meno su Instagram dell'ultimo anno corrispondono a una riduzione del 102% rispetto alla differenza sul periodo 2022-2023. Ma è forse sulle interazioni che si ha maggiormente il polso di quanto accaduto, perché Chiara Ferragni, solo su Instagram, negli ultimi 12 mesi ne ha perse 50 milioni (il 69%), a cui si aggiungono le 12milioni (il 56%) perse da Fedez. Balocco fa segnare un calo del 46% delle proprie interazioni, che corrisponde a poco più di 5.3mila. Sono disastrosi anche i dati dell'engagement di Ferragni su Instagram, che è passata dal 3,2% all'1% in un anno. Fedez è ora allo 0,79% e Balocco allo 0,034%.

Non va meglio l'andamento dei profili TikTok, social nuovo che Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a esplorare, così come tante altre celebrità, pochi anni fa. Il Pandorogate ha inciso notevolmente anche lì, dove Ferragni ha perso oltre 100mila follower in un anno, ossia il 75% di tutto il suo bottino. Le reaction sono crollate anche sulla piattaforma cinese per l'influencer, che segna -12 milioni rispetto allo scorso anno. Il doppio di quante ne ha perse l'ex marito. Stessa sorte per Balocco, che nonostante abbia aumentato le pubblicazioni, ha perso il 69% delle reaction.

Sul fronte del coinvolgimento, per Ferragni lae questo ha inciso anche sul crollo dell'engagement, che è passato dal 2,7 allo 0,73%. Ma l'elemento che preoccupa maggiormente Chiara è che non si vedono prospettive di rilancio social, nonostante abbia ripreso a fare qualche adv, anche se di caratura senz'altro inferiore rispetto al passato.