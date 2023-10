Paola Perego, quarant'anni in tv tra Rai e Mediaset

Tutto è cominciato negli studi televisivi di Antenna 3 Lombardia come valletta in "Ric e Gian Graffiti" insieme all'omonimo duo comico e a Teo Teocoli. Poi, dal quel 1983, la carriera di Paola Perego è letteralmente decollata. Apprezzata sia da Mediaset che dalla Rai, la conduttrice monzese classe 1966 ha saputo assecondare le mode e i tempi rivestendo ruoli differenti senza mai perdere professionalità e unicità e oggi festeggia il traguardo dei 40 anni in tv da concorrente a "Ballando con le stelle".

Gli esordi e la gavetta in tv

L'esperienza a Antenna 3 ha spalancato le porte del piccolo schermo a Paola Perego, che nel 1984 approda in Fininvest al fianco di Marco Columbro nel quiz televisivo "Autostop". Per la Perego è un momento di forte crescita. " Il primo a credere in me è stato Columbro. Aveva una pazienza infinita. È stato il mio primo maestro e gli sarò grata per tutta la vita ", ha raccontato di recente. Poi arrivano proposte importanti come "Azzurro", "Premiatissima" e "Calciomania" (con cui vince anche un Telegatto), che la rendono uno dei volti più popolari della tv degli anni '80.

Il passaggio in Rai con Baudo e Bonolis

All'inizio degli anni '90, Paola Perego diventa uno dei volti di punti sul quale viale Mazzini punta. Lascia Fininvest e passa in Rai dove conduce "Mattina Due", "Mezzogiorno in Famiglia" ma anche varietà come "Mille lire al mese" al fianco di Pippo Baudo e lo "Zecchino d’Oro" e il "Festival di Castrocaro" insieme a Paolo Bonolis. " Ma sono stata la prima a fare l’infotainment da non giornalista, prima donna a condurre un quiz, ho presentato progetti innovativi ", ha detto al Corriere parlando della sua carriera.

Il successo e gli attacchi di panico

Il grande successo e la popolarità, però, la portano ad avere problemi importanti, come gli attacchi di panico, che agli occhi dei media la fanno apparire "gelida". Impara a gestire l'ansia, la conduttrice affronta nuove sfide televisive ritornando in Mediaset, dove conduce "Forum", "Al posto tuo" e la prima edizione di grandissimo successo de "La Talpa". Ne 2005 approda su Canale 5 alla conduzione di "Verissimo" e poi sul suo cammino arrivano altri progetti importanti come "Buona Domenica", "La Fattoria" e "Lo Show dei Record".

Di nuovo in Rai e il "qui e ora"