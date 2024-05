"Si goda tutti i soldi che gli danno". Stoccata di Gerry Scotti a Amadeus

I suoi settant’anni Gerry Scotti li passerà in Mediaset. Il popolare conduttore ha appena firmato un contratto che lo legherà all'azienda del Biscione per altri tre anni. E nei tempi in cui il Nove sembra essere il miraggio di molti volti noti della televisione, questa firma la dice lunga sul rapporto che lega Gerry a Mediaset.

Il futuro di Gerry Scotti in tv

I progetti in ballo per Scotti sono tanti e il ritorno in tv con l'edizione rivisitata de La ruota della fortuna, voluta da Mediaset per celebrare i cent'anni dalla nascita di Mike Bongiorno, è solo l'inizio. "Dopo quarantun anni negli studi mi manca una ventata d'aria aperta. Voglio andare in giro per l'Italia o per l'Europa alla scoperta di arte, cibo, natura", ha confessato il conduttore nell'ultima intervista rilasciata al Messaggero, parlando di possibili nuovi format "on the road" e nuove idee: "Pensi che bello se me ne andassi in giro per l'Italia con una moto Guzzi d'epoca o una Vespa degli anni Sessanta per citofonare a sorpresa agli italiani, magari alla stessa ora in cui di solito mi vedono in televisione. Sono pronto da anni. Come si fa con i bimbi mi dicono: 'Sì, sì, va bene. Adesso lo facciamo'".

La stoccata ad Amadeus

Gerry Scotti ha svelato di essere in una fase "revival" della sua vita e di essere pronto a mettersi in gioco con nuovi format televisivi, un po' quello che vorrebbe fare Amadeus sul Nove. Si mormora infatti che l'ormai ex conduttore Rai sia pronto a girare l'Italia con un programma musicale itinerante in stile "Azzurro", trasmissione condotta proprio da Gerry Scotti nel 1998. Ma su questo punto Gerry è stato diretto e pungente: "Amadeus lavora troppo. Ha appena finito e già ricomincia. Si goda un po' tutti i soldi che gli danno. Io penso che per mettere insieme un progetto come quello che ha in mente ci voglia più di qualche mese. Però se sono pronti, va bene così".

Il "sogno" festival di Sanremo

Nel suo curriculum lunghissimo e di successo manca, però, un nome importante: il festival di Sanremo. Lo scorso febbraio, quando era apparso sui Instagram con Amadeus, sembrava potessere esserci una possibilità di vederlo all'Ariston, poi sfumata. Nonostante sia uno dei conduttori più quotati, amati e preparati, Scotti non ha mai calcato il palco del teatro di Sanremo come conduttore della kermesse canora. "Di anni 'giusti' ne ho visti passare troppi, ormai aspetto di rientrare nella quota Vianello. Se mi chiamano attorno agli ottant'anni, come fece la Rai con lui, va benissimo. Devo aspettare una dozzina d'anni", ha scherzato Scotti. Ma il sogno potrebbe avverarsi anche prima.

L'ok di Mediaset c'è e il posto per Sanremo 2025 è ancora vacante.