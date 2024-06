La rissa al ristorante con Michela Ramazzotti. Paolo Virzì: "Momento doloroso

Ascolta ora 00:00 00:00

"Non desidero rilasciare alcuna dichiarazione". Così Paolo Virzì ha commentato le ultime indiscrezioni circolate sulla stampa in merito alla violenta lite avuta con l'ex moglie, Micaela Ramazzotti, lunedì scorso in un locale in centro a Roma. Il popolare regista livornese ha lasciato che fosse l'avvocato a parlare per lui e mettere a tacere la girandola di indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

"Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso", ha detto Virzì in una dichiarazione diffusa dal suo legale, l'avvocato Grazia Volo, relativamente alla furibonda lite che si è consumata il 17 giugno in un noto locale dell'Aventino con l'ex compagna e il suo nuovo fidanzato.

Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti: cosa è successo

Nelle scorse ore il Messaggero ha riferito nei dettagli cosa è accaduto lunedì sera in un locale di piazza Albania, nel quartiere Aventino, intorno alle ore 22. Micaela Ramazzotti e il compagno, il personal trainer romano Claudio Pallitto, stavano cenando nel ristorante quando nel locale è entrato Paolo Virzì con la figlia. Tra i due ci sarebbe stato uno scambio di parole durissime, che sarebbe ben presto degenerato in lite. Il quotidiano riferisce che i due ex coniugi sarebbero addirittura arrivati alle mani.

"Volavano piatti e posate, si sono spintonati", avrebbero raccontato alcuni testimoni. Quando i toni si sono alzati e la situazione è degenerata, i proprietari sono intervenuti ma qualcuno aveva già chiamato i Carabinieri che, intorno alle 23, sono arrivati sul posto per placare gli animi. A causa della violenta lite tra Virzì e la Ramazzotti si è reso necessario anche l'intervento di un'ambulanza del 118, che ha portato in Pronto Soccorso la figlia del regista, colta da malore.

Il comunicato ufficiale di Paolo Virzì

Quando la notizia è diventata di dominio pubblico, rimbalzando sui siti delle più importanti testate giornalistiche, Virzì è stato contattato per commentare l'accaduto. Ma il regista ha preferito affidare un messaggio al suo avvocato, che lo ha rimesso alla stampa.

"Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un'attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo", ha fatto sapere Paolo Virzì attraverso il suo avvocato, mettendo un punto alla triste vicenda.