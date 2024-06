Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, lite in un locale tra urla e spintoni: "Volavano piatti e posate"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ristorante, l'accesa discussione poi piatti e sedie che volano; proprio come in una scena de "La pazza gioia", film del 2016 di Paolo Virzì. Solo che questa volta, il regista livornese non era dietro la macchina da presa per immortalare la scena ma si è reso protagonista di un'accesa lite finita in rissa con l'ex moglie Micaela Ramazzotti e l'attuale compagno. Tutto sotto gli occhi attoniti e anche un po' spaventati dei clienti di un noto ristorante dell'Aventino, dove si è consumata la surreale scena.

L'incontro poi la discussione

Secondo quanto riferito dal Corriere, lunedì sera la coppia si sarebbe incontrata per caso in un locale di Roma, in piazza Albania, nel quartiere Aventino. Un ristorante dove la coppia si faceva vedere spesso durante gli anni felici del loro matrimonio. Lunedì sera, però, l'attrice e il regista sono arrivati nel locale in due momenti diversi e con compagnie differenti: lei con l'attuale fidanzato, il personal trainer romano Claudio Pallitto, e al figlio di undici anni; lui con la figlia più grande, avuta da una precedente relazione, e la seconda figlia avuta proprio dalla Ramazzotti. L'incontro accidentale, avvenuto poco prima delle ore 22, avrebbe dato il via a una lite, presumibilmente legata al divorzio in corso, e poi alla vera e propria rissa.

La rissa e l'intervento dei Carabinieri

"Qualche battuta, le offese e poi è stato il caos", riferisce il Messaggero, che ha parlato di una discussione accesa tra il regista toscano e l'ex moglie poi degenerata con il lancio di oggetti: "Volavano piatti, posate e sedie. Una ragazza si sarebbe addirittura sentita male e qualcuno ha lasciato anche un telefonino". I proprietari del ristorante pare siano intervenuti per placare gli animi ma senza successo e qualcuno, intimorito dalla situazione, ha chiamato i Carabinieri. All'arrivo dei militari - intorno alle ore 23 - gli animi si sono placati ma Micaela Ramazzotti sarebbe addirittura stata portata via in ambulanza a seguito di un malore. Al momento nessuno dei protagonisti della rissa avrebbe sporto denuncia, ma i Carabinieri dell'Aventino hanno ottenuto i filmati delle telecamere di sorveglianza per capire la dinamica dell'accaduto.

La ventennale storia d'amore tra Virzì e la moglie, dunque, si conclude nel peggiore dei modi. Dopo una serie di tira e molla, la coppia si era detta addio definitivamente nella primavera 2023 , ma mai nessuno si sarebbe aspettato che l'astio tra i due ex coniugi fosse così forte.