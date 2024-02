Paris Jackson nasconde i suoi 80 tatuaggi. La trasformazione choc ai Grammy

Avete un tatuaggio sulla pelle è una moda che ha resistito al tempo. Non passa mai di moda. Anzi, oggi sono poche le persone - famose o non - che non hanno un disegno sulla propria pelle e che, in diverse occasioni, non sfoggiano con naturalezza. Poi c’è Paris Jackson, invece, che decide di sua spontanea volontà di nascondere i suoi tatuaggi che da sempre hanno sempre caratterizzato il suo stile. La notizia ha subito fatto il giro del web, arriva direttamente da Los Angeles, e dal red carpet dei Grammy. Durante la cerimonia degli Oscar della musica, evento che ha visto trionfare il mito di Taylor Swift, la Jackson ha fatto molto discutere con il suo look.

Figlia del celebre e compianto Michael Jackson, è nata nel 1998 dalla relazione che il re le pop ha avuto con Debbie Rowe. Conosciuta per essere una modella, una cantante (che però non ha avuto lo stesso successo del padre) e un’attrice, Paris Jackson non avrebbe bisogno di presentazioni come non avrebbe bisogno di attirare l’attenzione su di sé. Ma, il carpet dei Grammy sono una buona vetrina che fa gola a tutti. Anche a una star e figlia d'arte come lei. Le foto che sono trapelate in rete e che hanno fatto poi molto scalpore, mostrano la modella con indosso un abito nero di Celine tagliato sul busto e senza i suoi tatuaggi. La Jackson, infatti, ha sul suo corpo ben 80 tatuaggi che, per l’occasione, ha deciso di coprire sapientemente e mostrandosi al pubblico in una nuova veste.

La stessa Paris, intercettata dai giornalisti presenti sul carpet, ha raccontato che per coprire i suoi 80 e più tatuaggi è stato necessario un lavoro di ore e l’utilizzo di due fondotinta estremamente coprenti, uno in crema e uno in polvere. Entrambi firmati da Cover FX. “Mi piace mescolare le carte. Amo i miei tatuaggi e i miei piercing, ma a volte sento la necessità che non distolgano l’attenzione dal vestito che indosso. Volevo dare al vestito il suo momento“, ha spiegato Jackson. L’esempio della figlia di Michael segna una vera e propria inversione di tendenza in cui molte star della musica e dello spettacolo coprono - per loro volere o per copione - si trovano a coprire i tatuaggi. E’ successo alla star di The bear, ad esempio, che ha dovuto coprire uno dei suoi tatuaggi per resistere alle alte temperature in cucina durante le riprese. Oppure come i K-idol che per natura tendono a nascondere i tatuaggi con bende o con trucchi durante le esibizioni e le comparsate in tv. Ma gli esempi si rincorrono in lungo e in largo. Ma si tratta solo di semplice inversione di tendenza oppure di una nuova e strana moda ad Hollywood?