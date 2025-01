Le parole di Anna Lou Castoldi preoccupano i fan di Morgan: come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Anna Lou Castoldi stanno facendo preoccupare i fan di Morgan. La figlia di Asia Argento e Marco Castoldi è stata ospite di Verissimo e, parlando del padre, ha rivelato che non sta attraversando un periodo facile a causa del processo per stalking che è stato intentato contro di lui dall'ex compagna Angelica Schiatti.

Le parole di Anna Lou

" Sta soffrendo. So che non sta benissimo ", ha esordito Anna Lou nello studio di Silvia Toffanin, proseguendo: " Lui teme che non riuscirà più a farsi perdonare. Non voglio entrare nelle dinamiche delle cose che sono successe perché non ne so molto, però lui è un artista importante nel panorama italiano che ha tanto da dare e spero che possa continuare a esprimersi. Gli ho detto che questo è un momento che deve prendere per sé stesso, riflettere sulle sue cose. È un momento, ma non sarà per sempre così" . Da quando è stato accusato di stalking e violenza privata, per Morgan lavorare è diventato quasi impossibile e lui stesso lo aveva ammesso attraverso le pagine di Novella2000: " Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna" . A sostenerlo c'è però la sua famiglia, l'attuale compagna con la figlia più piccola, e soprattutto Anna Lou.

Il litigio a Natale

A Verissimo la figlia di Morgan ha rivelato di avere un rapporto molto profondo con il padre ma di essersi recentemente scontrata con lui. " L'amore che ha per me non mi ha mai fatto dubitare di non essere amata", ha detto Anna Lou, parlando dell'ultimo litigio avuto con Morgan: "Siamo onesti l'uno con l'altra. Al pranzo di Natale ha sbroccato, c'è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n'è andato. Io mi sono alzata e gli ho detto: "Tu adesso ti siedi e fai il serio". Mi ha ringraziato, alla fine. Io non è che perdono tutto, ci rispettiamo a vicenda e io gli dico sempre quello che penso ". A proposito del loro rapporto ha poi aggiunto: " Cerco di andarlo a trovare il più possibile. Quando lo vedo abbiamo un rapporto molto bello, profondo, sincero. Io sento che lui mi capisce e io capisco lui.

Lui sa che io ci sono, anche se a volte se lo dimentica, però io ci sono sempre per lui, può sempre confidarsi con me. Non lomai. Mi manca sempre però cerco di prendere tutto quello che posso quando stiamo insieme".