"Ho 50 euro in banca e tre figlie". Lo sfogo di Morgan dopo le accuse di stalking

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi mesi per Morgan lavorare è diventato quasi impossibile. Colpa del processo che lo vede accusato di stalking e diffamazione dall'ex fidanzata, Angelica Schiatti, ma anche delle pesanti accuse mossegli dalla donna in un articolo firmato da Selvaggia Lucarelli. A seguito della controversa vicenda la Warner Music Italy ha annunciato la rescissione del contratto con Morgan e la Rai ha fatto un passo indietro su possibili progetti televisivi. Molti artisti si sono schierati contro il cantautore che di fatto è stato isolato e da mesi ormai non si vede più in giro per eventi o concerti.

La tragica situazione economica

Una situazione che lo sta portando sul lastrico, come lui stesso ha dichiarato a Novella2000: " Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna ". Roberto Alessi, direttore della rivista, si è fatto portavoce di quanto sta accadendo all'artista e gli ha dedicato un editoriale nel tentativo di " dare voce a due suoi progetti, perché forse bisogna rendersi conto che i talenti non solo vanno valorizzati, ma anche protetti" . Quello che è certo è che Morgan non si sente una vittima, ma lavora per il futuro.

I nuovi progetti in cantiere

In attesa di potersi riabilitare agli occhi di molti, Morgan sta lavorando dietro le quinte a due progetti artistici. Il primo lo vede collaborare con il cantautore Francesco Drosi, il secondo lo vede protagonista in prima persona. " Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza ", ha raccontato alla rivista, parlando con entusiasmo di questo nuovo capitolo della sua vita.

La possibile ospitata a Ballando

In attesa di poter tornare a suonare dal vivo Morgan potrebbe presto approdare in tv.

"Io a Ballando ci vorrei andare con Asia

La figliasta partecipando a Ballando con le stelle e si vocifera che Milly Carlucci voglia il cantante sul palco nella serata delle sorprese per i concorrenti.", ha detto Marco Castoldi confidandosi con Alessi ma la decisione finale spetta agli autori del programma.