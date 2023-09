Patrizia Rossetti: “I cambiamenti nella vita e in tv servono”

Non ha peli sulla lingua ed è molto diretta Patrizia Rossetti. L’abbiamo incontrata nella casa sul lago di Garda dove ha trascorso le sue vacanze estive. La conduttrice toscana che ha preso parte come concorrente lo scorso anno al Grande Fratello Vip, ha espresso la sua opinione sui cambiamenti adottati dall’editore (Mediaset) sull’imminente nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini che avrà come opinionista la nota giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. “Lo dico con estrema sincerità e, a mio parere la verità ripaga sempre: cambiare è fisiologico e fa bene in tutti i contesti, televisione inclusa!”. La scorsa edizione del programma sulla casa più spiata d’Italia è stata molto criticata e attaccata per diversi motivi. Ci fu infatti bisogno dell’intervento dell’Editore (Piersilvio Berlusconi ndr) e del conduttore per placare alcuni comportamenti considerati trash, volgari e poco rispettosi ... Con verve, con la voce roboante e col piglio che la contraddistingue, la Rossetti tiene precisare che il Grande Fratello, tutto sommato, a lei ha portato bene. Ci ha raccontato che, probabilmente a breve inizierà una collaborazione con la tv di stato e che, tra i progetti futuri che le stanno più a cuore è prevista anche la pubblicazione di un’autobiografia ironica, divertente e peperina. “Sarà schietta, sincera e solare come sono io”, ammette la conduttrice che da oltre quarant’anni lavora ininterrottamente in tv. “Mi toglierò dei sassolini (facendo nomi, cognomi) e narrando ciò che mi è successo di bello e di brutto a 360 gradi; ma non si tratterà solo di lavoro. Racconterò anche della mia famiglia, degli amici, dei miei amori, e delle mie passioni”. I dettagli in questa videointervista esclusiva per ilgiornale.it.