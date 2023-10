"Per sempre". Paulo Dybala annuncia le nozze con la fidanzata Oriana Sabatini

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si preparano a dire "sì, lo voglio". Per la data del matrimonio è ancora presto, ma intanto l'anello e la proposta ufficiale sono arrivati nelle scorse ore e l'annuncio è stato social. Attraverso i loro profili Instagram, infatti, il calciatore e la cantante, entrambi argentini, hanno fatto sapere che per loro ci sarà un lieto fine. "Per sempre", hanno scritto sul web mostrando il prezioso anello che spicca all'anulare della Sabatini e che anticipa le prossime nozze.

La storia tra Dybala e Oriana Sabatini

La storia d'amore tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini dura da cinque anni. Galeotto fu proprio Instagram, attraverso il quale l'attaccante argentino, oggi giocatore della Roma, incominciò a corteggiare Oriana nel 2018 subito dopo i Mondiali in Russia. Lei era reduce dalla fine della relazione con lo youtuber Julian Serrano, mentre Dybala aveva da poco rotto con l'influencer Antonella Cavalieri. Lo scorso 24 luglio Dybala celebrò l'amore con la sua fidanzata, dedicandole un lungo messaggio social. " Ti amo con tutto il mio cuore", aveva scritto lui e Oriana aveva risposto pubblicamente: "Cinque anni che mi innamoro di te tutti i giorni un po' più, che felice sono di averti incontrato in questa vita" .

Chi è Oriana Sabatini