Paura per Gordon Ramsay, scoperto un tumore sul collo: lo chef si è operato

Gordon Ramsay si è recentemente sottoposto a intervento chirurgico per rimuovere un tumore della pelle. A dare la notizia è stato il celebre chef di fama internazionale, che ha pubblicato un post sui social per informare i fan delle proprie condizioni di salute. Chiaramente è stato un fulmine a ciel sereno per i follower.

A quanto pare alla star di Cucine da Incubo UK ed Hell's Kitchen era stato diagnosticato un carcinoma basocellulare, un tumore che deve essere asportato mediante operazione. Nel post pubblicato su Instagram, lo chef mostra la medicazione che ha sotto l'orecchio, ossia sopra l'area in cui è stato asportato il tumore cutaneo. "Sono grato e riconoscente per l'incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro di rimozione di questo tumore, grazie", è quanto scritto dal 58enne, estremamente grato nei confronti del team di operatori sanitari. Poi, la raccomandazione rivolta a tutti coloro che lo seguono: "Per favore, non dimenticate la crema solare questo fine settimana, vi prometto che non è un lifting. Avrei bisogno di un rimborso".

Il messaggio di Ramsay ha ricevuto in poco tempo moltissimi commenti da parte di chi lo conosce e gli vuole bene. Il giudice televisivo Robert Rinder ha commentato con un'emoji a forma di cuore. La figlia di Ramsay, Holly, ha lasciato un dolce: "Ti voglio bene papà". Fra i tanti commenti, anche uno da parte dell'organizzazione benefica Cancer Research UK: "Siamo felici di sapere che stai bene, Gordon, e grazie per aver sensibilizzato l'opinione pubblica sull'importanza di proteggersi dal sole. Cerca l'ombra, copriti e applica la protezione solare regolarmente e generosamente".

Il carcinoma basocellulare, o basalioma, è un tipo di cancro della pelle molto comune.

Si origina dalle cellule basali dell'epidermide e per fortuna ha una crescita molto lenta. Metastatizza molto raramente, e questo rende buona la prognosi. Restano comunque valide le raccomandazioni: proteggere la pelle è importante, e non solo d'estate.