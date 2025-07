Paura per Katy Perry durante un concerto: la farfalla gigante si sgancia e la cantante rischia di precipitare

Attimi di paura a San Francisco, durante un concerto tenuto da Katy Perry dinanzi a migliaia di fan: la rottura di un cavo della farfalla gigante scenografica che la cantante cavalcava in aria nel corso dell'esibizione si è infatti spezzato, facendole perdere pericolosamente l'equilibrio da un'altezza rilevante. Per fortuna la struttura è riuscita a resistere alla rottura improvvisa senza cedere del tutto, e l'artista, come se nulla fosse, ha concluso il pezzo che stava cantando in quel momento.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri durante una delle tappe del suo Lifetimes Tour nella “City by the Bay”. Reduce dalla fine del suo rapporto sentimentale con l'attore Orlando Bloom, la cantante ha rischiato seriamente di precipitare da uno dei macchinari scenografici utilizzati per rendere più spettacolare la sua esibizione. A cavalcioni di una farfalla gigante, mentre stava eseguendo il celebre brano “Roar”, Katy Perry è riuscita a restare a cavalcioni della struttura nonostante l'improvvisa rottura di uno dei cavi a cui essa era ancorata.

Nonostante lo scossone verso il basso seguito al cedimento, tuttavia, la cantante è riuscita a mantenere l'equilibrio e addirittura a concludere l'esibizione del pezzo che stava interpretando. Tanta la paura tra i suoi fan, dal momento che non solo l'artista ha rischiato di cadere da un'altezza notevole ma le conseguenze sarebbero potute essere molto gravi se la farfalla non fosse rimasta agganciata precipitando sulla folla.

Fortunatamente tutto si è concluso solo con un grande spavento, e non ci sono state conseguenze né per Katy Perry né per nessuno dei presenti. Le immagini dell'incidente hanno ovviamente fatto il giro del web e dei principali social network, suscitando nei fan dell'artista grande ammirazione per il fatto di non aver interrotto la canzone nonostante ciò che si era verificato. "Guardate la sua professionalità e come ha continuato a cantare! Spero che stia bene e al sicuro” , ha scritto un follower della Perry.

“Alcune pop star danno tutto per creare un concerto straordinario per i loro fan, anche a costo della propria vita, eppure c'è gente che sceglie piccoli momenti imbarazzanti da ben due ore di spettacolo per stroncarli”.