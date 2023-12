Aggressione choc all'attore Charlie Sheen: la vicina irrompe in casa e tenta di strozzarlo

Attimi di terrore per l'attore Charlie Sheen che è stato aggredito nella sua villa a Malibù da una vicina di casa, che ha tentato di strozzarlo. Secondo quanto riferito dalla stampa americana, i rapporti di vicinato erano tesi da giorni, ma mai Charlie Sheen si sarebbe immaginato un gesto simile. Invece la donna, 47 anni, il 22 dicembre si è presentata davanti alla porta della villa dell'attore, ha forzato l'ingresso e quando si è trovata davanti a Sheen lo ha aggredito con ferocia, strappandogli la maglia e mettendogli le mani al collo. Un raptus in piena regola che si è concluso all'improvviso con la fuga della signora, che è stata poi arrestata dalla polizia mentre si trovava nella sua abitazione come se nulla fosse successo.

Gli strani comportamenti della donna

Fonti vicine a Charlie Sheen riferiscono che da giorni la donna aveva manifestato uno strano comportamento nei confronti dell'attore. Electra Schrock, questo il nome della vicina di casa, di recente aveva imbrattato la macchina di Sheen con del liquido appiccicoso e non si era giustificata, quando il divo di Hollywood aveva chiesto spiegazioni. Poi, il giorno prima dell'aggressione, la 47enne aveva lasciato due sacchi di spazzatura davanti all'ingresso della villa di Sheen, che si trova in un quartiere "in" di Malibù. Ma questo non aveva destato particolare preoccupazione nell'attore.

L'aggressione in casa a Malibù

La dinamica dell'accaduto non è chiara. Alcune fonti di stampa riferiscono che la donna avrebbe forzato la porta di ingresso con un'arma contundente per poi aggredire Charlie Sheen. Il portale TMZ, invece, spiega che la Schrock si sarebbe presentata davanti all'ingresso della villa di Los Angeles e avrebbe aggredito l'attore una volta che lui ha aperto: "Gli agenti dicono che la vicina di Charlie è entrata con la forza in casa sua e lo ha aggredito quando ha aperto la porta dopo aver sentito bussare. Poi ha strappato la maglietta di Charlie e ha tentato di strangolarlo e poi è tornata a casa sua". Sheen ha contattato le forze dell'ordine e sul posto è arrivata anche un'ambulanza, ma l'attore è stato trovato in buone condizioni e per questo non è stato portato in ospedale.

L'arresto e l'accusa

La polizia di Los Angeles non ha faticato a rintracciare la donna che, dopo l'aggressione, era tornata nella sua casa, a pochi passi dall'abitazione di Sheen. Electra Schrock è stata arrestata e denunciata per aggressione e furto con scasso per essersi introdotta con la forza in casa e avere aggredito l'attore Charlie Sheen.