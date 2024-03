Paura per Paola Perego, malore in tv: cos'è successo in diretta

Preoccupazione per la conduttrice televisiva Paola Perego, che nel corso della puntata di oggi della trasmissione Citofonare Rai 2 ha accusato un malore ed è stata costretta ad abbandonare la diretta televisiva. Simona Ventura, conduttrice del programma, ha dato la notizia agli spettatori.

Il malore e l'abbandono, cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora, la trasmissione, in onda ogni domenica, era cominciata regolarmente quando la Perego ha cominciato a non stare bene. Nel corso della puntata, infatti, la conduttrice, che aveva iniziato regolarmente la diretta insieme alla collega e amica Simona Ventura, ha lasciato la trasmissione durante la pausa pubblicitaria, per poi non fare più ritorno.

E' stata Simona Ventura a spiegare quanto era accaduto, dicendo ai telespettatori che Paola Perego aveva abbandonato lo studio a causa di un malessere. "Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa" , ha dichiarato. La puntata è poi proseguita regolarmente, condotta dalla Ventura. Non è fra l'altro la prima volta che la conduttrice non riesce ad essere presente in un programma televisivo a causa delle sue condizioni di salute. Nel corso della giornata di oggi, ad esempio, la Perego avrebbe dovuto intervenire anche a Domenica In, ma non è riuscita ad esserci.

Il messaggio di Paola Perego

La conduttrice ha poi voluto lasciare un messaggio ai suoi fan per spiegare le ragioni della sua assenza. " Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima ", ha scritto sul proprio profilo Instagram la Perego, volendo tranquillizzare il suo seguito.

