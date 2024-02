"Il cancro? Era maligno, convivo con la paura". La confessione di Paola Perego a Verissimo

" Sono quelle cose che, quando ti capita, dici: 'Ah, può succedere anche a me, non solo agli altri'. E quando tocca a te è scioccante ". Per la prima volta da quando si è sottoposta all'intervento chirurgico per asportare un tumore al rene, Paola Perego ha raccontato la sua battaglia contro il cancro. La conduttrice ha scelto il salotto di Verissimo per parlare pubblicamente di quanto accadutole due mesi fa, subito dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, quando ha scoperto di avere un tumore maligno.

Il post sulla prevenzione

Sin dalla scoperta del male Paola Perego è rimasta in silenzio continuando a lavorare in televisione, al fianco di Simona Ventura a Citofonare Rai2 e solo dopo l'intervento ha scelto di rendere pubblica la sua battaglia. " Io ho fatto questo post su Instagram non perché ami condividere il mio privato, ma per ricordare quanto è importante la prevenzione. Solo facendo prevenzione mi sono accorta di avere un carcinoma renale, altrimenti si sarebbe ingrandito. La prevenzione può davvero salvare la vita ", ha raccontato la Perego a Silvia Toffanin, parlando apertamente della malattia e della fortuna di averla scoperta in tempo: " Mi sento una privilegiata perché posso fare controlli privatamente e riesco ogni anno a farmi un check-up e prendere qualcosa in tempo. Non è una fortuna per tutti, ma dovrebbe esserlo ".

La diagnosi e lo choc

Per la prima volta Paola Perego ha dato un nome al male contro il quale ha combattuto. Su Instagram, infatti, la conduttrice non aveva chiarito il motivo dell'intervento, preferendo aspettare gli esiti degli esami istologici. Ma a Verissimo ha ammesso: " Sì, sono reduce da un cancro maligno. Non è stato un momento facile, ma adesso le cose stanno andando bene, piano piano mi riprendo ". Poi la Perego ha spiegato come si è arrivati alla diagnosi: " Hanno visto una cosa che non andava bene al rene, così ho fatto un ulteriore controllo e la diagnosi è stata subito carcinoma. Però io non ho capito subito, l'ho capito dopo l'intervento ". Con lei, quando i medici le hanno dette del cancro, c'era Lucio Presta: " Ero con mio marito, ma non ho realizzato subito. Scherzavo con gli amici e dicevo: 'Ho cancro, il caffè lo pagate voi', quasi per esorcizzare. Solo adesso sto elaborando il fatto che ho avuto il cancro. Mi dicono che è normale ".

L'intervento chirurgico