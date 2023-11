Non riesce a respirare per il troppo caldo: paura per Taylor Swift in Brasile

Momenti di apprensione per Taylor Swift, che nell’ultimo suo concerto ha avuto qualche problema respiratorio, facendo preoccupare tutti i fan più affezionati. La pop star 33enne si trovava a Rio de Janeiro e, mentre era intenta a cantare una delle sue canzoni più popolari “All too well”, tutti hanno notato le sue difficoltà a respirare probabilmente a causa delle elevate temperature che in questi giorni stanno attanagliando il Brasile, arrivando a sfiorare i 60 gradi. Per la precisione, l’indice di calore ha raggiunto valori straordinari, con 59,3°C registrati venerdì e 59,7°C sabato, tenendo conto sia della temperatura che dell’umidità.

Nei video che circolano in rete, la cantante appare visibilmente provata dal caldo opprimente. Swift inizialmente dà le spalle al pubblico, ma non appena si gira la si vede fare dei respiri profondi come se l’ossigeno scarseggiasse.

La cantante si trovava nel Paese sudamericano per la sua tournée mondiale “The Eras Tour”, partita a marzo da Glendale, negli Stati Uniti, e che si concluderà l’8 dicembre 2024 a Vancouver, in Canada, per un totale di 151 concerti. Rio De Janeiro era una delle 9 tappe nel continente sudamericano e la cantante ha tenuto il suo concerto nella giornata di sabato 19 novembre, sebbene fosse previsto per il giorno prima.

Venerdì 18 novembre, prima che Swift uscisse sul palco per deliziare i fan con le sue canzoni, una ragazza di 23 anni è morta tra una folla di 60mila persone a causa delle elevate temperature. Appresa la notizia, la cantautrice americana ha pubblicato sul suo profilo Instagram: "Sto scrivendo questo dal mio spogliatoio allo stadio. È stata presa la decisione di posticipare lo spettacolo di stasera a causa delle temperature estreme a Rio. La sicurezza e il benessere dei miei fan, dei miei colleghi artisti e della troupe devono e verranno sempre al primo posto" .