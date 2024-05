"Una collera che sfocia in violenza fisica". Britney Spears e il pericolo che faccia male a sé stessa o gli altri

Non è più la promessa del pop che ha brillanto a inizi degli anni 2000. Dopo una carriera fulminante, c’è stato un vero crollo nella vita lavorativa e privata di Britney Spears. In lei qualcosa si è spezzato e non c’è modo che possa tornare come un tempo, almeno come riportano le notizie che arrivano dall’America. Una in particolare ha fatto preoccupare tutti i fan della pop star dopo che TMZ, web magazine che si occupa di gossip e pettegolezzi dei vip di Hollywood, ha riportato alcune dichiarazioni di una fonte anonima ma vicina a Britney Spears che rivela come la ex ragazzina prodigio del pop è in balia dei suoi disturbi mentali e di continui sbalzi d’umore. Notizie che sono tutte da confermare perché, al momento, non c’è una dichiarazione ufficiale da parte dell’entourage della Spears, ma alla luce di ciò che è trapelato in rete, nessuno si stupisce di quanto stia accadendo. Come rivela la gola profonda, questa volta i malesseri di Britney sarebbero diventati incontrollati dopo la separazione dal marito e si sarebbero amplificati a causa del suo nuovo compagno.

Le parole che si leggono dal magazine sono molto preoccupanti. Britney Spears è “in crescente pericolo di ferire sé stessa, gli altri o anche peggio. Ha sbalzi emotivi radicali e collera che sfocia in violenza fisica" . Ma non tutto. L'artista avrebbe smesso di prendere i medicinali per stabilizzare l'equilibrio emotivo, tornando a consumare dosi massicce di alcol e ad assumere persino droghe. Da quel che sembra, c’è il rischio che la pop star possa tornare, di nuovo, sotto tutela. Sono qualche tempo fa ha fatto molto discutere la causa che Britney Spears ha intentato e vinto contro suo padre e, ancor di più, ha fatto discutere il divorzio da Sam Ashgari, ma nonostante ciò, dall’esterno sembrava che tutto fosse sotto controllo. Invece, secondo i rumor, la situazione è più complicata e pericolosa che mai.

Non solo il divorzio avrebbe dato agio alla Spears di ricadere nelle vecchie abitudini, ma anche la vicinanza del nuovo compagno avrebbe influito sulla sua instabile sanità mentale. Legata sentimentalmente a Paul Richard Soliz, prima è stato tuttofare poi diventato persino il suo fidanzato ufficiale, fonti vicine alla coppia riferiscono al tabloid americano che l'uomo, già condannato per possesso illegale di arma da fuoco, avrebbe preso il controllo della casa e della vita di Britney.

Per questo motivo, i fan sono molto preoccupati per la loro beniamina e le persone vicine alla cantante spingerebbero a ripensare alla tutela, escludendo però di rimetterla nelle mani di Jamie Spears.