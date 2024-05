"È più giovane di lei". Chi è Matteo Viezzer, il manager paparazzato a cena con Michelle Hunziker

Ha un volto e un nome l'uomo che è stato paparazzato al fianco diMichelle Hunziker negli scorsi giorni. Gli ultimi gossip hanno visto protagonista la conduttrice di "Io canto family", che è stata fotografata insieme a un giovane manager dell'alta moda a cena insieme a un'altra coppia di amici "vip", cioè Anna Tatangelo e Mattia Narducci. Per tutti l'uomo immortalato al fianco di Michelle sarebbe il suo nuovo compagno, ma la sua identità era rimasta nascosta almeno fino a poche ore fa, quando alcuni quotidiani trevigiani hanno identificato il manager.

Chi è Matteo Viezzer

Si tratta di Matteo Viezzer, originario di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e figlio di un noto ortopedico trevigiano. Viezzer risulta essere un manager nel campo della moda, ma di lui non si sa praticamente altro. Il suo account Instagram è privato e i profili Facebook e LinkedIn sono spariti dopo che il suo nome è finito al centro dei pettegolezzi per la cena insieme a Michelle Hunziker. A fare gola ai più curiosi è sicuramente l'età di Viezzer e su Google le ricerche correlate all'uomo e alla sua data di nascita hanno subito un'impennata negli ultimi due giorni. Prevedibile, vista l'attenzione mediatica di cui gode la conduttrice svizzera. Michelle Hunziker ha da poco festeggiato 47 anni mentre il manager trevigiano ne dimostra molti meno.

La cena a Bergamo e la "frequentazione"

A fare conoscere Michelle e Viezzer sarebbe stata Anna Tatangelo, che del manager veneto è amica. Sempre la cantante di Sora avrebbe proposto un'uscita a quattro in un locale di Bergamo. Lo stesso dove il settimanale Diva e Donna li ha sorpresi a godersi la serata tra risate e sorrisi di intesa. Ma la cena a Bergamo non sarebbe stato il primo incontro per Viezzer e la Hunziker. "I due si frequentano da almeno un mese", ha riferito pochi giorni fa il sito Dagospia e diverse segnalazioni in merito erano arrivate dai social network, attraverso i profili degli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. Ad alimentare i pettegolezzi era stata la stessa Anna Tatangelo, condividendo su Instagram alcune foto di una serata trascorsa con Michelle (forse la stessa delle foto del servizio di Diva e Donna).

Nelle immagini si vedevano chiaramente Mattia Narducci, compagno della Tatangelo, e Viezzer ma le storie erano state rimosse poche ore dopo la pubblicazione, forse per evitare chiacchiericci che comunque sono cominciati a circolare attorno alla nuova coppia.