Michelle Hunziker ha un nuovo amore? Chi è l'uomo misterioso con il quale è stata paparazzata

L'osteopata dei vip, Alessandro Carollo, è ormai un ricordo lontano per Michelle Hunziker. La conduttrice, che è tornata in prima serata su Canale 5 con il programma musicale "Io Canto Family", sembra avere ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo. Dopo la fine della sua ultima relazione, la svizzera aveva detto di volersi dedicare al lavoro e alle tre figlie oltre al nipotino Cesare e di voler rimanere lontana dai pettogolezzi per una questione di rispetto per la sua famiglia ("Non voglio espormi"). Ma l'amore l'avrebbe travolta a sorpresa grazie alla complicità di Anna Tatangelo e del suo fidanzato Mattia Narducci. Sono loro, infatti, che le avrebbero fatto conoscere l'uomo che da qualche tempo si mostra al suo fianco con discrezione e che è stato paparazzato con lei dalla rivista Diva e Donna.

Gli ultimi pettegolezzi

Tre settimane fa, quando ancora non si parlava del presunto flirt, l'esperta di gossip Deianira Marzano aveva dato risalto a una segnalazione arrivatale dal web: "Nelle storie di Anna Tatangelo si vede Michelle insieme a un uomo, che sia il suo nuovo fidanzato?". Il pettegolezzo aveva fatto il giro del web velocemente e la storia era sparita altrettanto rapidamente dal profilo della Tatangelo, alimentando i sospetti. Pochi giorni dopo Deianira Marzano ha pubblicato la prima vera segnalazione sulla nuova fiamma di Michelle. "La Hunziker è da un mese che si frequenta con uno dell’alta moda. Ovviamente di nascosto, fuori Milano da oltre un mese", ha riferito un follower anonimo la scorsa settimana, come se conoscesse bene la situazione. Da quel momento i paparazzi si sono messi sulle tracce della conduttrice svizzera, ma solo il settimanale Diva e donna è riuscito a immortalare Michelle in compagnia del suo misterioso accompagnatore.

Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Nelle immagini esclusive pubblicate dalla rivista la Hunziker è immortalata felice e sorridente durante una serata in compagnia proprio di Anna Tatangelo e del suo fidanzato, il modello Mattia Narducci. Al suo fianco c'è un uomo, alto e ben vestito con il quale la conduttrice sembra avere un feeling speciale. "A due mesi dalla fine della relazione con Alessandro Carollo, la conduttrice esce allo scoperto con un aitante uomo", riferisce Diva e Donna: "Lui sarebbe un manager della moda amico di Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo, con cui infatti sono usciti a cena". Al momento, però, l'identità dell'uomo che avrebbe fatto battere nuovamente il cuore di Michelle rimane sconosciuta.

Ma l'anonimato potrebbe durare poco.