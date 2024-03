"Gli amori della mia vita". Chiara Ferragni torna a Dubai con i figli ma senza Fedez

Chiara Ferragni è pronta a volare negli Emirati Arabi. L'imprenditrice digitale, che dallo scorso 15 dicembre è al centro di una bufera giudiziaria, lascerà Milano nei prossimi giorni destinazione Dubai. L'influencer ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua al caldo insieme ai figli Leone e Vittoria ma senza il marito Fedez, che ormai è sempre più distante da lei. Il viaggio arriva al momento giusto e consente a Chiara Ferragni di prendere le distanze dai problemi personali - la separazione da Federico Lucia - dai tanti gossip che circolano su di lei e sulla sua famiglia, ma soprattutto le permette di allontanarsi dai guai giudiziari, che la vedono indagata per truffa aggravata.

Chiara Ferragni a Dubai da sola senza Fedez

Dell'imminente partenza ne ha parlato lei stessa nelle storie del suo profilo Instagram, mostrandosi con i suoi due figli in alcuni momenti di spensierata felicità. Poi rispondendo ai commenti dei follower più affezionati ha spiegato che Leone e Vittoria sono la sua ragione di vita: "Sono gli amori della mia vita. Sono vita". Con loro l'influencer è pronta a imbarcarsi su un volo diretto a sud del Golfo Persico. "Tornerò a Dubai con i bambini per le vacanze di Pasqua. Qualche suggerimento sulle migliori esperienze da fare?", ha detto Chiara Ferragni in una storia condivisa poche ore fa sul suo canale Instagram e chiedendo aiuto ai suoi fan per organizzare il tempo libero a Dubai, luogo che ha un ricordo decisamente particolare per lei e la famiglia.

Un anno fa a Dubai scoppiò la polemica

Proprio un anno fa, infatti, l'imprenditrice digitale volò a Dubai con Fedez e i figli. Le foto che il rapper e la moglie pubblicarono dalle spiagge di Dubai scatenarono una pioggia di critiche e numerose polemiche, tanto che Fedez - al rientro in Italia - ottenne anche un tapiro d'Oro da Striscia la notizia. Il motivo all'origine delle polemiche social? Federico Lucia non aveva mai parlato bene di Dubai - da lui definita la Disneyland degli orrori - eppure lo scorso anno, proprio in occasione delle festività pasquali, aveva scelto di assecondare il desiderio della moglie volando negli Emirati. Con Valerio Staffelli il rapper scherzò: "A tutti voi vorrei ricordare la complessità del vivere un matrimonio, dove tua moglie vuole andare in un posto". Eppure, già in quell'occasione si parlò di una profonda crisi di coppia. Ora, un anno dopo quella vacanza, la vita dei Ferragnez è profondamente cambiata e a Dubai Chiara Ferragni torna da madre single.