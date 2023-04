Piccolo G e Gianmarco: il racconto dietro l'eliminazione ad Amici

Nella puntata di oggi pomeriggio, 1 aprile, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, sono stati ospiti il cantante Giovanni Rinaldi, in arte Piccolo G e il ballerino Gianmarco Petrelli, entrambi allievi del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ed eliminati nel corso della seconda puntata del serale di Amici, andata in onda sabato scorso, 25 marzo. I due allievi hanno parlato del loro percorso all’interno della scuola durato, tra alti e bassi, sei lunghi mesi e si sono abbandonati ad alcune confessioni sul rapporto che hanno costruito entrambi con due ragazze all’interno del talent show: Piccolo G. con la cantante Federica Andreani e Gianmarco, con la ballerina Megan Ria.

Piccolo G, il percorso nella scuola e il rapporto con Federica

Nonostante il percorso sia finito soltanto dopo due settimane dall’inizio del serale, Piccolo G, si sente abbastanza soddisfatto della sua esperienza all’interno del talent più longevo d’Italia. In particolare, infatti, il cantante è molto soddisfatto poiché è riuscito ad abbattere alcuni pregiudizi e così ha spiegato alla padrona di casa, Silvia Toffanin: “Amici è stata una grande lezione e sono pronto a cambiare in meglio. Sono partito con dei pregiudizi su tante cose, invece ho scoperto che dietro c'è tanto lavoro e cuore”. La conduttrice, poi, ha voluto sapere qualcosa di più sul legame speciale nato all’interno della scuola di Amici con la cantante Federica, ancora in gara.

A questo proposito l’artista maceratese ha detto: “All’inizio non capivamo cos’era. Non era un’amicizia, poi abbiamo capito che c’era l’innamoramento”. Quando la Toffanin ha affermato di volere sapere qualcosa di più circa il rapporto con la Andreani, Piccolo ha risposto: “C’è stima, fiducia e rispetto. L’amore è una parola troppo grande per un Piccolo G, ma spero di riuscire a dire un giorno che si tratta di amore”. Ad oggi, infatti, il cantante sembrerebbe essere certo che si tratti di qualcosa di bello e forte tanto da avere svelato a Silvia: "C'è qualcosa di ancora forte che ci lega”.

Infine, la Toffanin gli ha chiesto il significato del suo particolare nome d'arte e il giovane artista ha spiegato: “È nato tra i banchi di scuola, da una mia amica e da una evidenza estetica. Anche dal fatto che rimarrò sempre piccolo".

Gianmarco, l’amicizia con Cricca e il legame con Megan

Anche il ballerino Gianmarco si è raccontato nel salotto della Toffanin di Canale 5, dopo Piccolo G. All’interno del programma, in più di un’occasione, è emersa la reciproca stima che c’è tra Gianmarco ed uno dei compagni di avventura ancora all’interno del talent, il cantante Cricca. Infatti, Gianmarco, a tal proposito, ha raccontato: "Cricca è un ragazzo d'oro, mette prima gli altri e poi se c'è spazio pensa a sé. Le mie amicizie le posso contare sul palmo di una mano e lui lo metto tra queste". Inoltre, nel corso dell’intervista non si è potuto non parlare del rapporto che si è creato tra il ballerino e Megan, eliminata dal talent la scorsa settimana.

Tra i due è nato un affetto speciale, di cui anche Megan, ospite a Verissimo sabato scorso, aveva parlato; in realtà i due si conoscevano già da prima di entrare nel programma, ma dopo l'ingresso nella scuola il loro rapporto è decollato. Queste le parole di Gianmarco che lasciano presagire che i due facciano davvero sul serio, d’altronde, voleranno entrambi in America dal momento che ai due è stata offerta una prestigiosa borsa di studio a New York. “Io e Megan ci conoscevamo già prima di entrare, ma non c'era niente tra noi. Eravamo amici e ci volevamo bene. Nella scuola ci si conosce a fondo e i rapporti sono molto più intensi, non credevo, c'è una bella sintonia. Sono innamorato. Iniziare è stato difficilissimo, avevo paura, poi alla fine è stata la scelta più giusta”, ha concluso Gianmarco.