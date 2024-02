"Piena di tutte le sfighe...". Lo sfogo in video di Ferragni

Non c'è ancora l'ufficialità della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. I due per il momento hanno scelto la strada del silenzio e i loro uffici stampa si trincerano dietro laconici "no comment" che sono già di per sé delle risposte. Lei, questa mattina, si è mostrata impegnata nello yoga mentre di lui, al momento, si sono perse le tracce. Quel che si sa del rapper è che ieri ha registrato delle storie dal terrazzo di un appartamento che non è quello in cui ha vissuto con sua moglie fino a poco tempo fa. È probabile sia la casa dei genitori a Rozzano oppure l'abitazione in cui viveva prima di andare a convivere con la Ferragni a City Life. Fatto sta che al momento i due sembrano fare vite separate e che andando a ritroso si possono individuare nei contenuti condivisi sul web, soprattutto quelli dell'influencer.

Ferragni, infatti, ha un ottimo seguito anche su TikTok, dove spesso condivide video che risultano essere assenti sul profilo Instagram. Si tratta, d'altronde, di social network con approcci e pubblico diversi, che l'influencer con la sua esperienza ha imparato a leggere e sfruttare a suo favore. Risale a ieri sera uno degli ultimi contenuti che la ritrae sul divano, di sera, insieme al figlio maggiore Leone. Non c'è traccia di Fedez, ma questo non ha particolarmente allarmato i follower, visto che i due da tempo non si facevano più vedere assieme e che non è stato comunque raro, anche in passato, che i due abbiano passato le serate separati.