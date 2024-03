I polipi, i diverticoli, il tumore. Le ipotesi del chirurgo sull'intervento di Kate

Il video in cui Kate Middleton ha annunciato di aver avuto un tumore, e di essere attualmente in cura, ha avuto l'effetto di un terremoto. Comprensibile e prevedibile, visto il modo in cui nelle ultime settimane è stata affrontata in tutto il mondo l'assenza della principessa del Galles dalla scena pubblica. La moglie dell'erede al trono inglese, dopo essersi esposta per fermare le voci impazzite, ha chiesto personalmente privacy e spazio per gestire la situazione in famiglia, per curarsi e dedicarsi a se stessa e ai bambini. Ma in tanti, ora, si chiedono quale possa essere stata la forma tumorale che l'ha colpita.

Lei stessa ha fornito qualche elemento nelle sue dichiarazioni, spiegando di essere stata sottoposta a un "importante intervento chirurgico" e che, solo successivamente, i medici le hanno comunicato che era una massa neoplastica, con conseguente necessità di effettuare un ciclo di chemioterapia preventivo. Sono oggettivamente pochi elementi per azzardare una diagnosi certa sul tipo di tumore che ha colpito la principessa, ma Marco Antonio Zappa, uno dei massimi esperti in Italia di chirurgia oncologica e laparoscopica, intrvistato dall'Adnkronos ha provato a fornire qualche indicazione di massima.

" Noi non sappiamo dove abbia il tumore la principessa e, se seguiamo il suo video, lei dice che è stata operata e poi è risultato essere un tumore ", ha spiegato Zappa, ipotizzando che potrebbe " essere stata operata quindi per un polipo con cellule atipiche che occludeva l'intestino ". Non ci sono certezze per il chirurgo ma questa è una delle ipotesi più probabili. E solo una volta "resecato", quindi asportato, probabilemnte " si è accertato che si è trattato di un adenocarcinoma probabilmente con linfonodi interessati ". Il dott. Zappa non esclude nemmeno l'ipotesi che la principessa sia andata in sala operatoria per trattare i diverticoli all'intestino, che in fase acuta provoca una stenosi dell'intestino e poi, una volta iniziato l'intervento, " sia emerso che era invece un tumore, probabilmente del sigma, perché i diverticoli nel 90% dei casi si formano nel sigma ".

Per il medico, senza essere in possesso di informazioni più precise, è impossibile avanzare altre ipotesi e, soprattutto, non può determinare i tempi di recupero, che cambiano in maniera sostanziale da tumore a tumore.

è anche profilattica

Anche sulla chemioterapia il medico non può offrire dati certi ma, essendo la principessa così giovane, conclude Zappa, questa forma di trattamento "", cioè ha un valore preventivo.