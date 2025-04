La popolarità, Johnny Dorelli, i guai giudiziari. Catherine Spaak e la foto rubata dal ginecologo

Fascino senza tempo, versatilità, intelligenza. Sono alcuni degli aggettivi che descrivono ciò che Catherine Spaak è stata per il pubblico italiano: una donna capace di ottenere successo in più campi senza perdere mai l'eleganza. Nata a Parigi da una famiglia franco-belga, Catherine Spaak si è sempre sentita "italiana" e lo confessò lei stessa in un'intervista rilasciata al nostro giornale nel 2007. L'esordio al cinema a soli 14 anni nel film "Le Trou" del 1960 segnò il suo ingresso nel mondo dorato dello spettacolo, ma non apprezzò mai gli appellativi di "lolita" e "ninfetta" del cinema: " Ero semplicemente una ragazzina, spuntata nel periodo delle maggiorate ". Alla celebrità ottenuta negli anni '60 e '70 al cinema con film come "Il sorpasso", "La parmigiana" e "Adulterio all'italiana", Spaak aggiunse il successo come cantante (celebre interprete di brani come "Mi fai paura", "Toi et moi" e " L'esercito del surf") e come conduttrice televisiva negli anni '80 e '90 grazie a format come "Harem" e "Forum". Ed è proprio per questa sua capacità di spaziare dal cinema alla tv passando per la discografia che venne apprezzata dai colleghi e soprattutto dal pubblico.

Johnny Dorelli e i tanti amori

Popolarità e successo hanno portato Catherine Spaak a essere sempre sotto i riflettori anche per la sua vivace vita sentimentale. Sul set del film "La voglia matta", a soli 17 anni, incontrò il collega Fabrizio Capucci e se ne innamorò perdutamente sposandolo un anno dopo. Dalla loro relazione nacque la prima figlia di Spaak, Sabrina, ma le nozze durarono poco e nel 1970 l'attrice voltò pagina tra le braccia di Johnny Dorelli, con il quale aveva lavorato all'album "Promesse... Promesse". Dopo le nozze celebrate nel 1972 e la nascita del figlio Gabriele, Catherine Spaak e Dorelli si separarono nel 1979. " Avevo problemi di salute, anoressia, andai in analisi, non riuscivo a lavorare. Ero sposata con Johnny Dorelli che non aveva piacere che lavorassi. Diceva: "Ce n'è già uno e basta' ", raccontò al Corriere nel 2002. Dopo Dorelli, Spaak ritrovò l'amore dell'architetto Daniel Ray, al quale fu legata fino al 2010, e nell'ultima parte della sua vita sposò Vladimiro Tuselli, dal quale si separò due anni prima di morire.

La morbosità dei paparazzi

Catherine Spaak non ha mai nascosto di avere sofferto la fama e la popolarità avuta all'inizio della sua carriera. Sulle pagine del Corriere, nel 2002, raccontò gli anni difficili vissuti scappando dai paparazzi ma anche dai pregiudizi. Erano gli '60 e lei vive il suo amore con l'attore Capucci alla luce del sole ma sotto l'occhio morboso di stampa e fotografi: " Nessuno si può rendere conto di che cosa significhi trovarsi i fotografi nelle stanze d’albergo, nelle cliniche. Un fotografo, travestito da infermiere, mi scattò una foto mentre il ginecologo mi stava visitando e quindi può anche immaginare la mia posizione ". Quando l'amore con Capucci finì, l'attrice dovette affrontare la difficile separazione dalla figlia: "Avevo 17 anni. Osai fuggire con mia figlia quando il tribunale decise di togliermela. Finii in manette. La motivazione? Essendo la signora Spaak attrice, e quindi di dubbia moralità, per il bene della bambina me la tolsero ".

La malattia e la morte

Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati dalla sofferenza e dalla malattia. Nel 2020 Catherine Spaak fu colpita da un'emorragia cerebrale che le provocò conseguenze pesanti per la sua salute, soggetta ad attacchi epilettici. A Storie Italiane, mesi dopo il malore, l'attrice e conduttrice confessò: " Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio.

Dico a tutti che si va avanti". L'emorragia le aveva però compromesso parte della vista e dei movimenti che peggiorarono progressivamente fino al 17 aprile 2022, quando Spaak fu colpita da un'ischemia che le fu fatale.