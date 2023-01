"Con un post guadagno anche 40mila euro". Polemica per le parole di Taylor Mega

Quando si parla di soldi e social è risaputo, la polemica è sempre dietro l'angolo. Quando poi i protagonisti sono gli influencer e i loro guadagni, che ottengono grazie a sponsorizzazioni e pubblicità, allora le critiche si sprecano. E l'ospitata di Taylor Mega a Mattino 5, dove ha rivelato quanto incassa per ogni suo post pubblicato su Instagram, ha decisamente scaldato gli animi del popolo della rete.

Nella puntata di mercoledì 4 gennaio, il giornalista Francesco Vecchi ha invitato Taylor Mega nello spazio dedicato all'attualità di Mattino 5 per parlare di guadagni facili, un tema che ha visto al centro del dibattito il lavoro degli influencer marketing. Per i personaggi del web è sempre più facile guadagnare senza faticare, promuovendo aziende e prodotti con video e foto pubblicate sui social network. Un impegno che moltissimi stentano a definire "lavoro".

Spronata a dire la sua sull'argomento, Taylor Mega ha parlato della sua esperienza personale: " Ci tengo a precisare che non vendo le mie foto su una piattaforma, io pubblicizzo su Instagram. Oltre a questo, però, ho anche delle aziende: un'applicazione di fitness e un centro estetico a Milano". La Mega è dunque un'imprenditrice a tutti gli effetti, che ha tracciato la sua strada nel mondo del business partendo proprio dai social. "Però diciamocelo, non è che uno si sveglia fa l'influencer e arrivano soldi facili a valanga", ha chiesto il conduttore di Mattino 5 e Taylor Mega ha replicato: "Io all'inizio ho investito in questo progetto e ora posso investire in altre cose ".

Quanto guadagna Taylor Mega sui social

Nel parlare della sua esperienza, l'influencer ha ricordato quanto abbia faticato agli inizi: " Facevo tre lavori. Avevo iniziato facendo la commessa in due posti diversi e durante i weekend lavoravo in un bar". Tutto per potere investire nei social e guadagnarsi un ruolo di spicco (oggi può contare su un seguito di quasi tre milioni di follower), che le consente di avere entrate economiche importanti. "Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni. Ci sono promozioni da 8mila euro e promozioni da 40mila euro. Le cifre sono più o meno quelle. Poi tutto dipende dai contenuti, se si tratta di una foto o di un video ".

La polemica social