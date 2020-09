"Hanno problemi fisici e mentali". Scoppia la bufera su Taylor Mega

Di Taylor Mega nelle ultime settimane si erano perse le tracce. L'influencer era sparita dai radar che contano per godersi le vacanze estive in tranquillità. Nessun evento e nessuna apparizione pubblica per lei, che ha continuato a comunicare con i sui tanti seguaci attravrso i social. Non sono mancate le storie e i post, spesso provocanti, durante questi mesi ma sono state poche le attenzioni a lei dedicate dai media. Probabilmente una scelta, quella di Taylor Mega, che forse si prepara a nuovi impegni di natura lavorativa. Proprio per continuare a mantenere saldo il rapporto con i suoi seguaci, l'influencer ha deciso di avviare una sessione di domande e risposte con i suoi seguaci ma è stata travolta dalle polemiche per una sua risposta.

" Cosa pensi di chi è asessuale? ", chiede una persona a Taylor Mega. Questo tipo di applicazione su Instagram è del tutto anonimo per gli utenti che leggono, quindi in molti si sentono liberi di fare qualunque tipo di domanda, anche quelle più spinose. La persona alla quale vengono rivolte le domande può scegliere in modo arbitrario a quali rispondere e quali saltare e l'influencer ha così deciso di rendere pubblica la risposta a questo quesito. " Problemi di natura fisica o mentale ", ha scritto in modo secco Taylor Mega, scatenando l'ira della comunità LGBT e non solo, che ha ritenuto poco rispettosa la sua risposta. Secondo alcuni, quella di Taylor Mega sarebbe stata una strategia per tornare sui media vista la sua assenza e, in effetti, in queste ore sono numerosi gli utenti che stanno commentando le sue parole.

Certo che non si può più dire niente

Quella di Taylor Mega è stata una risposta del tutto inaspettata per le tante persone che la seguono. L'influencer, ora fidanzata con il trapper Tony Effe, quando è entrata come ospite nella casa del Grande Fratello ha fatto parlare per il suo avvicinamento a Erika Piamonte, una delle concorrenti. Tra loro nacque un fortissimo feeling, che proeguì anche a reality terminato, tanto che si mormorava che tra le due ci fosse del tenero. A confermare la relazione fu, poi, proprio la concorrente, quando litigò con la Mega per un'altra ragazza , rivelando alcuni dettagli della loro frequentazione. Da una persona che si dichiara così aperta a livello sessuale e che si professa per il libero amore, dimostrando ampia apertura mentale su questi temi, una risposta come questa, a tratti discriminatoria, non è prevedibile. Ecco perché ora c'ètra i fan di Taylor Mega. Travolta dalle polemiche, la Mega si è poi sfogata: "".