Messner e quello strano post che allarma i fan: "Sono arrivato alla fine..."

È bastato un post velato di malinconia su Instagram ad allarmare le migliaia di fan di Reinhold Messner, che si sono subito interrogate su quali potessero essere le motivazioni alla base delle parole scritte dal celebre alpinista.

"Sono arrivato alla fine, questa è la realtà!" , si legge infatti nel testo che ha destato l'attenzione dei numerosi follower dell'esploratore, "ma me ne vado con la coscienza pulita, sapendo che sono stato una brava persona, ho dato il massimo, sono stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello" . Nella foto associata al post Messner appare seduto su una piccola imbarcazione in mezzo a un lago, circondato dalle sue amate montagne e sotto un cielo nuvoloso. "Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine" , conclude l'alpinista

Il primo pensiero dei suoi fan è stato quello che potessero esserci dei problemi di salute, per cui alcuni hanno chiesto spiegazioni, mentre altri si sono limitati a incoraggiare il 79enne suggerendogli di non perdere la speranza e la fiducia nel futuro. "Le leggende non se ne vanno mai e saranno qui per sempre" , scrive un follower dell'esploratore. "Puoi fare ciò che ami fare ancora per 15 anni, non arrenderti mai, sei ancora giovane..." , scrive un altro. "Parole bellissime Reinhold che colpiscono il cuore... Che tu possa vivere ancora tantissimi sogni" , considera invece un utente.

Il grande clamore suscitato dal messaggio dell'alpinista ha spinto Il Corriere a contattarlo per comprendere cosa si celasse dietro quelle parole malinconiche, ma Messner ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi numerosi ammiratori. "Come sta?" , domanda il giornalista. "Sto bene, sono in aeroporto che sto per prendere un volo per l’India dove mi tratterrò fino alla fine dell’anno" , rivela l'alpinista, che poi spiega il senso del post caricato sui suoi canali social.