"Potevo uccidermi con il Valium": la confessione choc di Celine Dion

Per poter salire sul palco ed esibirsi davanti al suo pubblico, senza deluderlo e chiedendo molto di più al proprio fisico, Celine Dion ha rischiato di uccidersi a causa delle enormi quantità di Valium che assumeva per tenere a bada la "sindrome della persona rigida" che le è stata diagonisticata ufficialmente nel 2022 ma della quale soffriva già molto tempo prima. Lo ha dichiarato in un'intervista a NbcNews raccontanto quante dosi di Diazepam era solita assumere.

La confessione di Celine Dion

Il Valium serve per contrastare varie patologie tra cui ansia, convulsioni, spasmi muscolari e sindrome delle gambe senza riposo: la cantante canadese di 56 anni ne faceva un uso enorme per contrastare la sua rara malattia che colpisce una o due persone ogni milione. Inizialmente ha assunto dosi da 20 milligrammi per poi aumentare man mano che il suo organismo si abituava fino a raggiungere il quantitativo choc di 90 milligrammi al giorno. " Novanta milligrammi di Valium possono ucciderti. Puoi smettere di respirare ", ha dichiarato alla tv. " A un certo punto il mio corpo si è abituato a 20, 30 e 40 milligrammi finché non ho aumentato le dosi . E ne avevo bisogno. Stava rilassando tutto il mio corpo ". Ricordiamo che, per gli adulti, le doti consigliate variano da 2 a 10 milligramm: la Dion ne assumeva fino a nove volte in più.

"Mi hanno aiutato i medici"

La riduzione di questo medicinale è iniziato a diminuire quando il Covid-19 ha fermato gli spettacoli in giro per il mondo: virus e lockdown hanno abbattutto i concerti e Celine Dion ha potuto fare meno uso di Valium ma non eliminarlo completamente. " Ho fermato tutto con l'aiuto dei medici, perché quando diminuisci questi farmaci, puoi anche morire - ha sottolineato - Non puoi semplicemente fermare tutto ". Nel 2022, poi, ecco l'altra confessione choc in cui ha spiegato ai suoi fan la sindrome rarissima di cui soffriva che l'ha ostacolata, e non poco, nel suo lavoro. Questa sindrome può peggiorare in pochissimo tempo e senza avere la possibilità di contrastarla efficacemente.

" Gli spasmi muscolari episodici sono spesso innescati da varie cose, incluso lo stress. Questo può essere uno stress emotivo buono o cattivo ", ha spiegato a NbcNews la dottoressa Amanda Piquet, una neurologa del Colorado che ha in cura Dion. Tra pochi giorni, il prossimo 25 giugno, Prime Video trasmetterà un documentario sulla cantante che racconta il suo dramma. Durante le riprese, la regista con una nomination all'Oscar, Irene Taylor, ha incluso una scena sconvolgente quando un crampo ai piedi di Dion si era trasformato rapidamente in uno spaventoso arresto cardiaco senza che la cantante potesse più parlare o muoversi. La Taylor lo ha definito il momento più " straordinariamente scomodo della mia vita. Il suo corpo stava sopportando qualcosa di inimmaginabile".

Per questo motivo, la minaccia che un evento del genere potesse accadere quotidianamente e improvvisamente, ha spinto Celine Dion a essere chiara e schietta con i propri figli invitandoli a non farsi prendere dal panico se la madre smetteva di muoversi.

Non abbiate paura se non riesco a parlare. La mamma non sta morendo. La mamma non può usare le corde vocali. Se non vi rispondo è possibile che vi senta ma non riesco a comunicare",

avrebbe detto Dion ai suoi gemelli di 13 anni, Nelson e Eddy.