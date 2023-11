Celine Dion riappare dopo 3 anni: qual è la malattia rara da cui è affetta

Celine Dion torna a mostrarsi in pubblico. La star della musica internazionale è sparita dalle scene da oltre tre anni a causa della rara malattia neurologica da cui è affetta, la "sindrome della persona rigida", che colpisce una persona su un milione. Tuttavia, nella serata di lunedì scorso, la cantante 55enne è apparsa per la prima volta dopo tanto tempo sotto i riflettori durante una partita di hockey a Las Vegas.

Che fine ha fatto Celine DIon

“Una fantastica ospite ieri alla nostra partita a Las Vegas” , sono state queste le parole pubblicate sui social, insieme ad una clip, della vicepresidente delle comunicazioni sull'hockey di Montreal, Chantal Machabée. Naturalmente, la vicepresidente faceva riferimento a Celine Dion che nei video che circolano in rete appare di buon umore mentre saluta giocatori e tifosi negli spogliatoi dopo la partita tra i Montreal Canadiens e i Vegas Golden Knights.

E ancora, si legge sui social: “Grazie Celine Dion per la tua generosità. L'intera squadra è stata molto felice di incontrare te e la tua famiglia” . La cantante, infatti, non si è presentata da sola all’evento, ma in compagnia dei suoi tre figli, René-Charles (22 anni), e dai gemelli Nelson e Eddy (13 anni). Come riportano i tabloid americani, Celine avrebbe anche dato qualche consiglio ai giocatori dei Montreal e dei Vegas, raccomandando loro: “Rimanete sani e forti. Fate ciò che sapete fare meglio” . La stessa cantante, sul proprio profilo Instagram, ha voluto condividere alcuni scatti della serata, aggiungendo anche una didascalia: “I miei ragazzi e io ci siamo divertiti tantissimo a visitare i Montreal Canadiens dopo la partita di hockey con i Vegas Golden Knights a Las Vegas lunedì sera. Hanno giocato così bene, che partita!!” . Infine, ha concluso: “Grazie per averci incontrato dopo la partita, ragazzi! È stato memorabile per tutti noi. Buona stagione!” .

Di cosa è malata Celine Dion

“Ho un raro disturbo neurologico, la Stiff Person Syndrome, o disturbo dell'uomo rigido” , confessava la cantante canadese qualche tempo fa in un video pubblicato suoi social. Oltre tre anni fa, infatti, la 55enne fu costretta a cancellare il suo tour per problemi di salute e, da quel momento in poi, seguirono una serie di sue comunicazioni ufficiali in cui continuava ad annunciare il rinvio dei suoi show.