"Presto dirò la verità su Totti". Ma il tweet sparisce: giallo su Flavia Vento

La rete e i social non perdonano: se si pubblica qualcosa e poi si cancella, anche se tempestivamente, potrebbe ormai essere troppo tardi per evitare di lasciarne le tracce. È così che Flavia Vento fa nuovamente parlare di sè dopo un tweet pubblicato e cancellato in cui dichiarava espressamente che sarebbe arrivato il momento di vuotare il sacco tra lei ed "Er Pupone".

Cosa aveva scritto

" A breve, visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti", aveva twittato la Vento su X (ex Twitter) in un post, poi rimosso, pubblicato il 5 dicembre. I perché sono facilmente ipotizzabili: innanzitutto, la voce di popolo ha sempre attribuito almeno un flirt tra l'ex bandiera della Roma e la showgirl con una "scappatella" che si sarebbe consumata all'inizio della vita matrimoniale con Ilary Blasi. Ecco, è stata poi proprio l'ex moglie di Totti a parlare della Vento durante una recente intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin: alla precisa domanda della padrona di casa sulle presunte "amanti" di Totti, la Blasi si è sbilanciata. " Mi chiedi se sospetto che ci siano state altre relazioni oltre alla Vento e a Noemi? Forse. È quello che Roma mi ha fatto capire. A me sono arrivate solo voci e chiacchiere. Nessuna è mai venuta da me a dirmi questo. Probabilmente, ma non ho prove. In cuor mio, adesso, penso di sì ".

Insomma, indipendentemente dal docufilm "Unica" dove Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Totti, c'era già stata la dichiarazione pubblica sul presunto flirt del passato tra Flavia Vento e l'ex calciatore: sentendosi chiamata in causa, quest'ultima aveva annunciato ai suoi follower che avrebbe raccontato la sua versione dei fatti facendo però dietrofront e cancellando il post. Cosa significa lo scopriremo nei prossimi giorni, se si è trattato di un ripensamento circa le sue intenzioni oppure no. Proprio sulle dichiarazioni della Blasi, poi, Fabrizio Corona ha colto la palla al balzo raccontando che 20 anno dopo " la Blasi conferma e mi dà ragione sul fatto che le cose che ho raccontato erano vere, prima tra tutte Flavia Vento ”.

Fino a questo momento, però, una delle voci di gossip più vecchie e discusse non è mai stata confermata da Totti: a causa del "parlare comune" e delle voci di corrodoio, circa un anno fa la Vento aveva ricevuto il tapiro d'oro da Striscia la Notizia. Mentre i fan aspettano con ansia le eventuali dichiarazioni di Flavia Vento, la 46enne romana ha recentemente pubblicato sui social che la ritraggono con la scritta "Dream" e le due classiche stelle che appaiono ultimamente: cosa starà sognando?