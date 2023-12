"Sospetto che ci siano state altre donne". Lo sfogo di Ilary Blasi su Totti

Come al solito Ilary Blasi ha spiazzato tutti. Chi si aspettava che a Verissimo, dove è stata ospite nelle scorse ore, la conduttrice parlasse di Bastian Muller e del suo ritorno alla guida dell'Isola dei famosi, è rimasto ampiamente deluso. L'ex moglie di Francesco Totti non ha fatto nuove rivelazioni sulla sua vita privata tra passato e presente, ma si è tolta comunque un grosso sassolino dalla scarpa sulle infedeltà dell'ex compagno.

Ilary Blasi, cosa ha detto a Verissimo

La showgirl ha avuto modo di soffermarsi su ciò che ha rivelato nel suo docufilm per Netflix "Unica". Con l'aiuto di Silvia Toffanin ha ripercorso tutti gli step del suo divorzio, dalla crisi cominciata nell'ottobre del 2021 fino ai comunicati di addio del luglio 2022, passando attraverso gossip, rivelazioni e ammissioni. In studio Ilary ha ribadito di avere provato in ogni modo a salvare il suo matrimonio: " Ho sempre cercato un dialogo con Francesco, perché se ci fosse stata una speranza, volevo coglierla. Ho cercato in ogni modo di provarci di nuovo. Ho fatto di tutto, ho messo tutte le carte sul tavolo, ma forse non è bastato" .

Le scuse ai giornali e a Verissimo

A Verissimo Ilary Blasi è tornata anche a parlare dell'intervista rilasciata proprio a Silvia Toffanin nel marzo 2022, quando parlò di un accanimento mediatico nei confronti di lei e Totti e smentì categoricamente la crisi, accusando i giornali di avere fatto una figuraccia. " Ero super tranquilla, gli avevo creduto, avevo creduto alle sue spiegazioni", ha chiarito Blasi, proseguendo: "Sarei stata fuori di testa se avessi difeso una bugia. Pensavo mi dicesse la verità, invece erano i giornali ad avere quella giusta. Per questo chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti. Ero in buona fede ". Quanto alle accuse di avere calcato la mano in "Unica" per uscirne pulita, come sostenuto da alcuni, la conduttrice ha precisato: " Ognuno tragga le proprie conclusioni. Questo era il mio punto di vista, volevo fare chiarezza ma fino a un certo punto. Non devo convincere nessuno. Era la mia storia e l'ho raccontata ".

Flavia Vento, Noemi e le altre