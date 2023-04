Col bastone sul red carpet: la prima uscita di Jeremy Renner dopo l'incidente

Dopo il terribile incidente sulla neve dello scorso 1° gennaio che gli ha causato costole rotte e fratture multiple, è tornato in pubblico l'attore americano Jeremy Renner per la prima di Rennervations, l'ultima serie di Renner per Disney+. Nonostante il bastone, ha calcato il red carpet al Westwood Regency Village Theatre di Los Angeles dove voleva esserci a tutti i costi. " Sembro un po' acciaccato ora ma mi ero prefissato l'obiettivo di camminare su questo tappeto ed eccomi qui, mi dà gioia", ha dichiarato a Variety. " Sarei altrimenti sprofondato in un abisso, avrei perso l'entusiasmo e sarei stato molto frustrato", ha aggiunto.

Il nuovo sorriso di Renner

Vestito con un completo blu, l'attore di Avenger ha presentato la serie che parla della ristrutturazione di veicoli usati per le comunità svantaggiate di tutto il mondo: arrivato nel primo pomeriggio con la sua famiglia per le foto di rito e calcare per un po' il tanto amato red carpet, l'attore ancora in convalescenza è poi salito su uno scooter motorizzato che lo ha assistito durante le interviste alla stampa. Ad Hollywood Reporter ha confermato l'intenzione di tenersi impegnato con le cose che più ama fare ma si concentrerà anche e di più " sulle cose che davvero contano per me ".

Whatever it takes. Jeremy Renner poses for photographs at the #Rennervations premiere, his first time walking a carpet since his snow plow accident https://t.co/VqIoeVHKNX pic.twitter.com/yZJBGHm6Pc — Variety (@Variety) April 12, 2023

Lo scherzo e la standing ovation

La produttrice esecutiva di Rennervations, Romilda de Luca, ha dichiarato di essere andata in ospedale per dare un conforto all'attore dopo l'incidente. " Quando l'ho visto, è stata la cosa più difficile ", ha affermato a Variety alla serata di gala. " Sapevo proprio lì che sarebbe andato tutto bene ". Il gatto delle nevi che ha provocato la maggior parte delle fratture all'attore è stato oggetto di scherzo nelle dichiarazioni alla stampa. " Mia mamma vorrebbe dargli fuoco e fare una grande festa" , ha scherzato l’attore parlando con Jimmy Kimmel. " In realtà lo adoro, devo solo imparare a guidarlo meglio" .