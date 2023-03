"Ho scelto di sopravvivere". Jeremy Renner rompe il silenzio dopo l'incidente

Il referto che i medici hanno stilato subito dopo il drammatico incidente, che Jeremy Renner ha avuto il 1° gennaio scorso, è scioccante. Otto costole rotte in quattordici punti, fratture multiple a ginocchio destro, caviglie (entrambe), tibia sinistra, clavicola e spalla destra, orbita oculare, mandibola, mascella, un polmone collassato e il fegato trafitto da una costola. L'attore americano è un miracolato. Lo spazzaneve che lo ha investito, mentre stava cercando di salvare il nipote, il quale rischiava di finire sotto i cingoli del pesante mezzo, lo ha ridotto in fin di vita ma non lo ha ucciso. E Renner oggi può raccontare ciò che ha vissuto.

Il divo di Hollywood ha rilasciato la prima intervista dopo l'incidente a Diane Sawyer, giornalista della Abc News, che ha realizzato uno speciale sul dramma vissuto dall'attore, che andrà in onda il 6 aprile. Il teaser dell'incontro è stato diffuso nelle scorse ore e alcune dichiarazioni rilasciate da Jeremy Renner sono toccanti. " Ricordo il dolore. Tutto, ogni momento", ha detto il protagonista di Hawkeye, parlando degli attimi nei quali lottava tra la vita e la morte dopo il ricovero in terapia intensiva : "Ho pensato: 'Che aspetto avrà il mio corpo? Rimarrò solo una spina dorsale e un cervello, come un esperimento scientifico? '".

"Questa cosa mi ucciderà"

Jeremy Renner ha raccontato di essersi gettato davanti allo spazzaneve, che si stava muovendo autonomamente dopo che la marcia era saltata, per salvare la vita al nipote. "Lo rifarei ancora", ha affermato l'attore lasciando sbigottita la Sawyer, mentre raccontava dell'incidente: "Ho pensato: 'Questa cosa mi ucciderà, assolutamente'. Ho perso un sacco di carne e ossa in questa esperienza, ma sono stato rifornito e riempito con amore e titanio. Ho scelto di sopravvivere ". Poi Renner si è commosso fino alle lacrime ricordando quando, nel letto di ospedale, ha chiesto scusa ai suoi familiari per averli fatti soffrire, utilizzando il linguaggio dei segni.

La riabilitazione e il ritorno sul set