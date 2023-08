"Primo giorno di vacanza...". Lo sfottò della Esposito si trasforma in incubo

Ci risiamo. Elisa Esposito di nuovo al centro della scena social. Questa volta non ci è finita per aver annunciato l'addio a Instagram (che, alla fine, non ha lasciato). La prof di corsivo è sulla bocca di tutti per una serie di surreali TikTok pubblicati dalla Sardegna, dove si trova attualmente in vacanza. Il motivo? Prima ha ironizzato sugli incendi, che hanno devastato l'isola, poi è stata vittima a sua volta di un devastante rogo, che le ha bruciato la casa; e dalle risate è passata al pianto nel giro di poche ore. Tutto sempre documentato su Tik Tok.

La vicenda è cominciata con un vero e proprio sfottò. Arrivata in Sardegna, la prof di corsivo si è subito immortalata sexy e ammiccante in un video da una delle spiagge dell'isola, dove stava divampando un incendio. Invece di allontanarsi o documentare semplicemente la scena, però, la tiktoker si è ripresa a mezzo busto con il generoso décolleté in primo piano, ironizzando: " Che bello primo giorno di vacanza.... beh, dai iniziamo bene! ". E giù di faccine divertite mentre sullo sfondo la nuvola nera provocata dal fuoco e i canadair in azione parlavano di un vero e proprio dramma.