"Gli italiani vogliono vedere il fallimento degli altri". E la prof di corsivo lascia i social

Tempi duri per gli influencer. L'algoritmo pazzerello penalizza i prezzemolini dei social network e questi danno di matto. L'esempio è Elisa Esposito - meglio conosciuta come la prof di "corsivoe" - che si è vista bannare più volte da TikTok e alla fine "stressata" e frustrata ha deciso di abbandonare la piattaforma per ripicca.

" Nell’ultimo mese non so nemmeno io come sono stata presa di mira da TikTok, che mi continua ad eliminare i video e a togliermi il profilo ", ha detto nell'ultimo video pubblicato sul suo canale Elisa Esposito, puntualizzando: " Ho perso il mio profilo TikTok da un milione e mezzo di follower circa nove volte e per me che ci lavoro è una cosa grave ". Insomma, la popolare piattaforma di video l'ha messa in punizione. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa: " A causa delle continue segnalazioni sono in "shoadw ban" cioè in miei video sono limitati e non vengono più messi nella sezione "Per te" e virali ".

Il timore di non essere più interessante agli occhi del pubblico e di vedere crollare il castello virtuale costruito a colpi di tiktok, lezioncine di corsivoe e foto ammiccanti, l'ha così travolta: " Ero preoccupata perché pensavo che alla gente non piacessero più i miei video. Ma in realtà non è così perché gli stessi filmati che metto su TikTok li metto anche su YouTube e fanno milioni e milioni e milioni di visualizzazioni". Un vero e proprio trauma: "Ammetto che per questa cosa sono un po' stressata e quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e di rabbia ".