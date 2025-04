La mossa del principe William: assume gli avvocati di Diana. Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Il principe William avrebbe preso una decisione netta che potrebbe influenzare addirittura il suo futuro da Re d’Inghilterra. Secondo il Daily Mail il primogenito di Carlo III avrebbe scelto di affidarsi agli stessi avvocati che seguirono Lady Diana nel lungo e doloroso percorso dalla separazione al divorzio. Un gesto che sta facendo discutere tutto il regno e che per molti rappresenterebbe la volontà del principe di Galles di prendere le distanze da Carlo III, ma anche dalla linea di condotta della Corona.

Lo studio legale di Diana

Fino a ieri il principe di Galles era assistito, per quel che concerne le questioni legali, dallo studio Harbottle & Lewis, lo stesso che segue Re Carlo III. Il 3 aprile 2025, però, il Daily Mail ha annunciato una decisione storica che rompe una delle tradizioni più solide della royal family: il futuro sovrano avrebbe cambiato studio legale, scegliendo lo stesso team di avvocati che assistette Lady Diana nella fase del divorzio, ovvero Mishcon de Reya.

A molti questo nome suonerà familiare. In effetti è legato anche a un’altra vicenda riguardante Diana, ma stavolta ben più misteriosa: nel 1995 Lady D incontrò il suo avvocato Victor Mishcon, per comunicargli dei timori che reputava fondati: era convinta, infatti, che qualcuno volesse ucciderla. Non poté o forse non volle dare maggiori spiegazioni, rivelare come fosse venuta al corrente di una notizia simile, quali prove avesse. Mishcon, però, raccolse la sua confidenza in quelle che sono diventate celebri come le “Carte Mishcon” o “Mishcon Note”.

Alcuni potrebbero pensare, proprio per questo, che la scelta di William nasconda chissà quali significati emblematici, legati alla fine di Diana, a una conseguente, presunta presa di posizione contro il Re. In realtà, secondo gli esperti, non ci sarebbe nulla di strano, né tantomeno di oscuro. Nessun attrito con la famiglia. Il principe di Galles starebbe solo costruendo l’immagine del sovrano che diventerà.

“Padrone di se stesso”

Il principe William, ha spiegato l’esperto reale Richard Eden al Daily Mail, “voleva essere padrone di se stesso”, “fare da sé” , decidere per se stesso, anche se ciò significa affrontare delle temporanee tensioni familiari. Secondo il tabloid la royal family avrebbe reagito con “disappunto” a questa scelta, lo stesso gli avvocati che per anni hanno servito fedelmente la Corona, come Gerrard Tyrrell, consigliere legale fidato di Sua Maestà.

Del resto lo studio legale Harbottle & Lewis ha curato gli interessi della Corona anche in casi ormai storici come quello relativo all’hackeraggio dei telefoni da parte di News of The World, nel 2006. William, però, vorrebbe rompere con il passato per dar vita a qualcosa di nuovo. Essere più "indipendente” . Di certo il principe di Galles ha creato un precedente. Un amico della royal family, citato dall’Express, ha chiarito: “William vuole fare le cose in modo diverso da suo padre e vuole essere visto come qualcuno che agisce in maniera differente”.

L’Express ha scritto in proposito: “Secondo gli insider all’interno di Buckingham Palace la decisione di William è considerata come l’ultimo esempio della sua intenzione di delineare il proprio percorso come moderno royal” .

“La decisione di William di allontanarsi dai consulenti legali del padre dimostra che è più che determinato a sconvolgere lo status quo anche dietro alle porte del Palazzo”

Richard Eden ha aggiunto:. Proprio quello che tentò di fare, in modi e tempi diversi, anche