La malattia di Re Carlo potrebbe spingerlo a un passo indietro in favore di William: cosa dicono gli esperti

Ascolta ora 00:00 00:00

Le notizie che arrivano da Buckingham Palace parlano di un Re Carlo sempre più debole e fiaccato dalla malattia e dalle cure a cui si sta sottoponendo. La scorsa settimana, infatti, è stato riferito di un ricovero del sovrano alla London Clinic a scopo precauzionale a causa degli " effetti collaterali temporanei " dovuto a uno dei trattamenti anti-cancro.

Oltre alla lotta contro il tumore, Carlo III ha ormai compiuto 76 anni, e deve dunque fare i conti con un'età sempre più avanzata. Questo porta tutti gli amanti e gli esperti della monarchia inglese a porsi una domanda: come potranno essere rispettati i tanti impegni che spettano al monarca? Sappiamo che il prossimo lunedì 7 aprile Re Carlo e la Regina Camilla saranno in Italia per un viaggio di Stato. Cosa accadrà in futuro?

Sono in tanti a ritenere che il sovranno, molto dedito al lavoro, dovrebbe dedicare maggiore tempo al riposo. Nessuno pensa a qualcosa di drastico come un'abdicazione, ma un passo indietro, almeno per il momento, sarebbe auspicabile, così da permettere al figlio della compianta Regina Elisabetta II di riprendersi dalle cure e pensare alla propria salute.

In uno scenario del genere, il testimone passerebbe naturalmente a William, Principe di Galles e futuro Re. Gli esperti della Royal Family sono concordi nell'affermare che in futuro Carlo delegherà sempre più impegni al figlio maggiore, che potrà così prendere maggiore confidenza con il ruolo che dovrà un giorno ricoprire.

C'è chi parla di Camilla, che potrebbe assumere un ruolo di rappresentanza simbolica per dare a William ulteriore tempo per prepararsi. Altri, invece, insistono su una possibile reggenza di William. Ingrid Seward, autrice di un libro sulla Famiglia Reale inglese, ipotizza che Carlo "potrebbe semplicemente fare un passo indietro dalle investiture. Penso che sarebbe una buona idea, c'è la Principessa Reale, la sorella di Carlo, Anna, ma anche il Principe Edoardo che potrebbero sostituirlo in alcune occasioni" .

Camilla potrebbe convincere il consorte a rallentare.

"Lei può rallegrarlo a lungo con grande affetto ed è l'unica persona al mondo che può provare a frenarlo quando si impegna troppo a causa del suo insaziabile appetito per il lavoro"

, ha rivelato a Newsweek un assistente reale.