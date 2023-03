"Un panino da 7 euro...". Il principe William a cena nel locale Lgbt

Lo scorso 22 marzo il principe William ha compiuto un viaggio a sorpresa in Polonia per incontrare i soldati britannici e polacchi di stanza a Rzeszow, nella zona Sud-Est del Paese, vicino al confine ucraino. L’erede al trono ha potuto parlare con il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak e con il presidente Andrzej Duda e ha visitato un centro per rifugiati ucraini nel quartiere Mokotov a Varsavia. Proprio nella capitale polacca il principe ha scelto di cenare in un locale Lgbt con il suo staff, sorprendendo gli ospiti già presenti.

La cena con panino

“Varsavia può sorprendere. Oggi ho cenato con un principe” , ha scritto un utente social che si è ritrovato nello stesso ristorante con il principe William, il “Butero Bistrot” e non ha resistito alla tentazione di scattare e condividere delle foto poi riprese dal Daily Mail. Nelle immagini il principe di Galles appare rilassato mentre ordina un panino al maiale da 7 euro circa (7.50 sterline), patatine fritte e chiacchiera con gli 11 membri del suo staff seduti al suo stesso tavolo.

Nessuno si aspettava un ospite tanto illustre. La sua presenza non era stata annunciata in alcun modo. Una fonte ha rivelato proprio al Mail che il principe William avrebbe espresso ai suoi collaboratori il desiderio di cenare con loro in un locale della città. La prenotazione sarebbe stata effettuata con poco preavviso e nella più totale segretezza: “Il team di Kensington Palace ha prenotato in un ristorante vicino al luogo in cui stava lavorando e il principe ha deciso di unirsi a loro. Ha chiesto cosa stessero facendo e poi di andare [con loro]. A detta di tutti è stata una grande serata. Lo staff ha apprezzato che [William] abbia chiesto di unirsi a loro”.

Un tavolo a nome Daisy

A fare notizia è stato il fatto che il principe William, insieme al suo staff, abbia scelto un ristorante Lgbt. Il “Butero Bistrot”, infatti, si presenta come “il vostro spazio queer con buon cibo” e il logo ha i colori dell’arcobaleno. È stato aperto lo scorso novembre e il proprietario, Paweł Zasim lo ha definito “uno spazio inclusivo dove tutti possono stare bene”.

A proposito dell’inaspettata visita del principe Zasim ha dichiarato: “Non avevamo assolutamente idea che stessero arrivando. Avevamo un tavolo prenotato per 12 persone a nome Daisy. Supponevamo che fosse la festa di compleanno di Daisy. Poi, però, è comparsa una guardia del corpo e ha detto che non si trattava del compleanno di Daisy ed è entrato il principe William. Hanno detto di aver trascorso una bella serata, hanno passato tre ore qui con gli altri ospiti che erano già presenti. [Il principe] ha mangiato il nostro sandwich…di maiale. Ha mangiato tutto, quindi penso gli sia piaciuto”.

La gentilezza e la disponibilità del principe William sono ben note, come pure il suo sostegno alla comunità Lgbt. Nel giugno 2022 il futuro re e Kate Middleton pubblicarono sul loro profilo Instagram un post a sostegno dell’associazione “Give us a Shout”, che fornisce assistenza alle persone Lgbtqia+. Non era la prima volta che la royal family si esponeva in modo così evidente, esplicito su questo tema. Nel giugno 2019, durante la visita alla Albert Kennedy Trust, che si occupa proprio dei diritti della comunità Lgbt, a William era stata fatta una domanda molto precisa: “Se un giorno uno dei tuoi figli dovesse dirti ‘sono gay o lesbica’ come reagiresti?”.

Il principe aveva risposto in modo altrettanto diretto: “Per me andrebbe benissimo naturalmente…non ci sarebbe alcun problema” , ma aveva espresso un certo turbamento per le “persecuzioni” che molti devo affrontare per le loro scelte sessuali, sottolineando: “Mi preoccupa la reazione degli altri” , la “pressione” che il mondo esterno potrebbe esercitare “sui miei figli” .