Ecco le prime foto di William e Kate in "The Crown": come saranno (e il confronto)

Dopo la quinta stagione, che tante polemiche ha sollevato raccontando il burrascoso matrimonio di Carlo e Diana, “The Crown” si sta avvicinando ai giorni nostri, rievocando la storia d’amore tra William e Kate. Le prime foto catturate dal set mostrano gli attori che impersonano i principi di Galles nell’antica cornice dell’Università di St. Andrews, dove si sono conosciuti.

William e Kate, protagonisti di “The Crown” 6

Nel settembre 2022, dopo la scomparsa della regina Elisabetta, le riprese della sesta e ultima stagione di “The Crown” si erano fermate in segno di rispetto. Trascorso il periodo di lutto il cast e tutto lo staff della serie hanno ripreso a lavorare a ritmo serrato sul nuovo capitolo della saga dei Windsor, che copre il periodo di tempo compreso tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Un momento cruciale per la vita della royal family, cambiata per sempre dopo la morte di Lady Diana.

Il 17 marzo scorso il pubblico ha potuto vedere le prime immagini della sesta stagione di “The Crown”, in cui compaiono due giovanissimi William e Kate, interpretati da Ed McVey (benché in un primo momento il magazine Deadline avesse assicurato che a interpretare il principe sarebbe stato Rufus Kampa) e Meg Bellamy.

I due sono stati immortalati nella maestosa cornice dell’Università di St. Andrews, in Scozia, dove è nato il loro amore. Le prime immagini vedono, per esempio, il principe William notare Kate mentre fa jogging e gli sguardi della futura coppia che si incrociano. In un’altra foto la principessa esce dall’università con i libri in mano, mentre William la osserva. Impossibile, almeno, per il momento, conoscere qualche dettaglio della sceneggiatura della sesta stagione, disponibile su Netflix alla fine del 2023.

Il primo incontro

Anche se non conosciamo la versione della storia narrata dagli autori di “The Crown” (ma sembra di intuire che sarà piuttosto fedele alla realtà), possiamo ricostruire parzialmente i primi incontri tra William e Kate attraverso le loro parole. Nel 2010, durante un’intervista per Itv dopo l’annuncio del fidanzamento, la principessa di Galles raccontò: “In realtà penso di essere diventata rossa e di essermi sentita molto timida”. Il principe, poi, avrebbe chiesto a Kate Middleton di unirsi a lui e ai suoi amici per la colazione.

Una specie di primo appuntamento durante il quale sarebbe accaduto un piccolo incidente, raccontato dall’esperto Tom Quinn al documentario di Channel 5 “William and Kate. Too Good to be True?”, citato dal Sun: “Una delle storie più divertenti riguarda William. A quanto pare era così ansioso di incontrare [Kate] che, mentre camminava verso di lei, inciampò e disse: ‘Oh, che inizio tremendo, adesso penserai che sono un completo imbranato’”. La risata di Kate avrebbe sancito l’inizio della loro amicizia. Tra i due, infatti, non ci sarebbe stato il classico colpo di fulmine. Stando alle ricostruzioni di questa bella storia d’amore la vera svolta sarebbe arrivata nel 2002, quando Kate sfilò in lingerie e William, vedendola, avrebbe esclamato: “Wow, Kate è hot”.

La versione di Harry

Ad arricchire di nuovi particolari la vicenda non potevano mancare le rivelazioni del principe Harry, contenute nel suo memoir, “Spare”. La royal family non avrebbe avvisato il duca del fidanzamento di William e Kate: “…Il Palazzo annunciò che Willy si sarebbe sposato. Novembre 2010. Caddi dalle nuvole. In tutto il tempo passato insieme nel Lesotho non me ne aveva mai parlato”. I fratelli, infatti, avevano trascorso un periodo nel Paese africano per visitare delle scuole costruite con l’aiuto di Sentebale, l’ente benefico voluto da Harry e dal principe Seeiso nel 2006.