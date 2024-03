"La principessa Kate ha scritto ogni singola parola del suo discorso"

Non soltanto Kate Middleton ha trovato il coraggio di raccontare una fase difficilissima della sua vita, la scoperta del cancro e l’inizio della chemioterapia, dando una lezione di civiltà ai complottisti del web e a certe star che l’hanno attaccata discutibile ironia. Non soltanto è apparsa in un video, decidendo di abbandonare la classica linea di condotta che prevede la diffusione di comunicati ufficiali, fronteggiando con la forza dell’eleganza (spesso dimenticata di questi tempi) i leoni da tastiera che, invece, si nascondono dietro a uno schermo. Kate avrebbe addirittura scritto da sola il suo discorso, scegliendo le parole una ad una tenendo a mente uno dei riferimenti più importanti della sua vita: la regina Elisabetta.

“Sentiva di doverlo fare”

Di solito i reali e i leader del mondo si affidano a esperti della comunicazione per scrivere i loro discorsi, in modo da far arrivare in maniera ancor più diretta il loro pensiero alla gente. Una strada sicura che Kate Middleton avrebbe preferito non intraprendere, assumendosi un certo livello di rischio pur di arrivare, senza intermediari esperti, al cuore della gente. Al Sunday Times un amico dei principi del Galles ha dichiarato che Kate avrebbe deciso di scrivere il suo discorso, registrato a Windsor il 20 marzo 2024 e diffuso lo scorso 22 marzo, riflettendo da sola su ogni frase ormai entrata nella storia della royal family e del Regno Unito: “È stata lei, ha scritto ogni parola, è venuto fuori molto velocemente”.

L’amico di Kate ha anche puntualizzato il motivo per cui la principessa avrebbe prese una simile decisione: “Non è stato davvero per quanto accaduto nelle ultime settimane, sebbene ovviamente ciò sia stato sconvolgente. [Kate] sentiva di doverlo fare, visto chi è. Era più che altro per il fatto che lei sa di essere una figura pubblica e ha una più ampia responsabilità [legata] alla sua leadership”.

La futura Regina non ha mai fatto un vero discorso pubblico, ma sarebbe stata certa di non poter agire diversamente, ha aggiunto la fonte: “Le ha permesso di parlare direttamente al pubblico che, assolutamente, è sempre stato con lei e con la sua famiglia e non ha creduto al rumore e al gossip. [Kate] ha pensato al modo più compassionevole attraverso cui poteva dare la notizia, in modo che questa gravasse sul pubblico nella maniera meno sconvolgente possibile”.

L’insider ha poi spiegato per quale ragione Kate ha privilegiato il video come mezzo per diffondere il suo messaggio: “Sentiva che una nota scritta sarebbe stata troppo stridente, [con un video] le persone l’avrebbero vista e sentita e lei le avrebbe rassicurate sul suo atteggiamento positivo. Sapendo che si trattava di notizie che avrebbero turbato la gente, voleva farlo nel modo più compassionevole possibile”.

Un riferimento d’eccezione: la regina Elisabetta

Secondo l’esperto reale Richard Fitzwilliams per il suo annuncio Kate si sarebbe ispirata alla regina Elisabetta, in particolare al discorso del 5 aprile 2020, in piena pandemia, seguito da 23 milioni di persone e al tributo a Lady Diana, diffuso il 5 settembre 1997. Nel 2020 la sovrana cercò di infondere coraggio nelle persone che l’ascoltavano, dicendo: “…Torneranno giorni migliori…torneremo a incontrarci”. Kate Middleton ha detto qualcosa di molto simile, ricorda l’esperto al Daily Mail: “Sto bene, divento più forte ogni giorno, concentrandomi su ciò che mi fa guarire…starò bene” . In entrambi i casi prevale la speranza per il futuro, la rassicurazione che tutto andrà nel migliore dei modi.