I mesi difficili di Kate: dal ricovero alla scomparsa fino alla drammatica notizia

Il popolo inglese non era preparato a un simile annuncio: dopo la notizia del tumore di Re Carlo, sapere che anche la principessa Kate soffre di una forma di cancro è stato un colpo durissimo da incassare. A vivere il dramma più grande, tuttavia, è stata proprio la famiglia reale britannica, sulla quale pare essere ormai calata un'ombra scura dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II.

La Kate comparsa in video quest'oggi è apparsa visibilmente provata. Una donna diversa da quella di un tempo. Una donna che è passata attraverso mesi durissimi che l'hanno inevitabilmente segnata.

Dal ricovero alla scoperta della malattia: i mesi durissimi

Tutto è cominciato lo scorso 16 gennaio, quando gli occhi del mondo erano puntati sulle condizioni di salute di Re Carlo, ricoverato per un intervento. Anche Kate Middleton, in quel periodo, è stata ricoverata alla London Clinic: un'intervento all'addome, riferivano le agenzie di stampa britanniche. Sullo stato di salute della principessa, tuttavia, non è stato detto nulla fino ad oggi. Kate è rimasta ricoverata per ben 13 giorni, poi, il 29 gennaio, ha lasciato la clinica per sparire nel nulla.

Tante le voci, i gossip, le congetture. Di Kate, però, non è ufficialmente saputo più niente. I suoi appuntamenti come membro della famiglia reale sono stati progressivamente rimandati, e il suo ritorno in pubblico procrastinato. Kensington Palace si è solo limitato a riferire che la principessa aveva fatto ritorno nella sua casa di Windsor per un lungo periodo di riposo. Si è parlato di mesi di recupero. Poi, ancora una volta, è caduto il silenzio.

Le congetture sulle fotografie

Si arriva dunque alle fotografie di Kate. La prima, datata 4 marzo, la vede insieme alla madre Carole all'interno di un'auto. Le due donne si trovano nei pressi del castello di Windsor. Nello scatto la principessa di Galles indossa degli occhiali scuri e sembra sorridente, ma non convince. Cominciano a circolare le prime voci. Alcuni si domandano se sia davvero lei e iniziano i primi dubbi.

Si scatenata un'accesa polemica per la foto di Kate con i figli George, Charlotte e Louis. Lo scatto, pubblicato il 10 marzo in occasione della Festa della Mamma in Gran Bretagna, viene presto ritirato da Associated Press perché ritenuto ritoccato. I segni di fotoritocco, in effetti, sembrano essere evidenti, e scoppia un vero e proprio caso, tanto che Kate Middleton è stata costretta a dare spiegazioni e a scusarsi via social.

Il 16 marzo 2024 il quotidiano The Sun pubblica un video in cui si vede la principessa di Galles sorridente e in perfetta forma che cammina in abiti sportivi accanto al marito William. Anche in questo caso, però, il filmato insospettisce il pubblico: è davvero Kate? In molti notano delle differenze fra la donna comparsa nel video e la Middleton.

Le congetture

In questi mesi non sono pertanto mancate teorie e congetture. Alcuni hanno parlato di una Kate in coma, altri hanno puntato il dito sul principe William e si è diffusa la notizia di un presunto suo tradimento con Rose Hanbury. Si è poi sparsa la voce che la principessa di Galles fosse stata sottoposta a un intervento di ileostomia. Secondo questa voce, la fotografie sarebbero dunque state ritoccate per nascondere il sacchetto che viene applicato a seguito di questo tipo di operazione chirurgica. Nel frattempo, qualcuno ha tentato di sottrarre la cartella clinica di Kate alla London Clinic.

La drammatica notizia

Tante le voci in questi ultimi mesi. Voci che non hanno di certo aiutato Kate ad affrontare la malattia. Probabilmente proprio a causa dei tanti gossip, alla fine la principessa e la famiglia reale hanno deciso di dare l'annuncio ufficiale. Questa sera, Kate Middleton è quindi comparsa in un video, pallida e visibilmente provata, per raccontare il suo dramma.

" Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva ", ha dichiarato la principessa in un videomessaggio. Un filmato che ha sconvolto non solo il popolo del Regno Unito, ma tutto il mondo. Il pensiero di Kate è tutto per i figli, ancora molto piccoli.

E poi per William, il compagno che le è rimasto accanto.