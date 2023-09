"Non ne puoi uscire bene...". Fedez fa marcia indietro e va a Belve

Sullo scomodo sgabello di "Belve" potrebbe sedersi anche Fedez. L'indiscrezione arriva all'indomani dell'esordio su Rai 2 della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani. Il giornalista Davide Maggio ha lanciato lo scoop, anticipando che "Fedez sarà uno dei prossimi ospiti di Belve ". La notizia in sé dice poco, se non che un altro personaggio ha ceduto alle lusinghe della Fagnani, ma a fare discutere è l'improvviso ripensamento avuto dal rapper, che lo scorso febbraio aveva tergiversato all'invito diretto della giornalista.

Il primo "no" di Fedez a Belve

Per scoprire cosa pensasse Fedez della trasmissione e di Francesca Fagnani basta fare un salto indietro di sette mesi. In occasione del Festival di Sanremo, il podcast del rapper e dell'allora amico Luis Sal - "Muschio Selvaggio" - si era trasferito in Riviera e tra gli ospiti passati in studio c'era stata anche la Fagnani. In quell'occasione Fedez aveva domandato alla sua ospite chi avrebbe voluto intervistare che però gli aveva detto no e la giornalista lo aveva bacchettato: "T e, che però non mi hai detto proprio no. Mi hai detto: 'Vediamo'" . A quel punto Federico Lucia aveva spiegato: " Ti dico qual è il mio parere rispetto a Belve. Io sono super fan, però non ne puoi uscire bene ". Ma Francesca Fagnani aveva replicato che, in realtà, chi passava da Belve veniva in qualche modo "umanizzato" mostrando le proprie debolezze e fragilità. Per tutta risposta Fedez l'aveva insultata: " Però tu sei troppo stro**a, te lo posso dire? ". E l'invito sembrava essere caduto nel vuoto.

Il passo indietro di Fedez