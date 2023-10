Fagnani invita Fedez a "Belve" ma la Rai mette il veto

Salta l’ospitata di Fedez a Belve. L’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore da TvBlog. Il motivo? “Mamma Rai” non avrebbe dato l’assenso alla sua partecipazione del cantante al talk show della “belva” numero uno, Francesca Fagnani. Da giorni sui social si scalpitava al pensiero del rapper sullo sgabello “più scomodo d’Italia”; l’artista, infatti, è uno dei personaggi più controversi e la sua partecipazione avrebbe dato un po' di pepe alla trasmissione. D’altronde, è stata la stessa giornalista, a seguito delle indiscrezioni trapelate – attraverso delle Instagram Stories – a confermare lo stop della Rai all’ospitata di Fedez: "L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così".

L’invito di Fedez a Belve

Era lo scorso febbraio quando la giornalista Francesca Fagnani aveva chiesto a Fedez di partecipare alla sua trasmissione. All’epoca il rapper era impegnato con il Festival di Sanremo e Muschio Selvaggio (podcast del cantante milanese e dell’ormai “ex” amico Luis Sal che ha abbandonato il progetto nel mese di marzo) e per l’occasione, si era trasferito in Riviera, andando in onda alle 18.45 su Rai2 e dalle 19 su RaiPlay. Tra gli ospiti anche la Fagnani che è stata al fianco di Amadeus in una delle serate della kermesse; così, in studio, Fedez aveva domandato alla conduttrice chi avesse voluto intervistare per la nuova edizione. “Te, che però non mi hai detto proprio no. Mi hai detto: 'Vediamo'”, aveva risposto la compagna di Mentana. “Quando vai a Belve — aveva replicato il cantante — non ne puoi uscire bene”. Tuttavia, poi è arrivato il colpo di scena ed il marito della Ferragni aveva deciso di accettare l’invito della Fagnani.

I motivi dietro il no a Fedez

Al momento, l’artista – come ormai è noto – è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di un grave problema di salute. Nulla di tutto ciò, però, avrebbe a che fare con l’assenza di Fedez dalla Fagnani. Sarebbe stata la tv di Stato a imporre il veto sulla partecipazione del marito di Chiara Ferragni alla trasmissione. Effettivamente i trascorsi poco sereni tra il cantante e la Rai non sembrerebbero essere una novità. Tutto ebbe inizio nel 2021, in occasione del Concertone del Primo maggio, quando l’artista pubblicò la telefonata intercorsa tra lui e la vice direttrice di Rai3, Ilaria Capitani e l’organizzatore del concerto Massimo Bonelli; una telefonata che – stando a quanto dichiarato dall’allora direttore di Rai3, Franco Di Mare - era stata volutamente “manipolata” con il fine di sostenere di aver subito dalla Rai un tentativo di censurare il suo intervento contro l’omofobia. Così, il cantante rispose con una querela ai danni dell’allora direttore di Rai3.

Sanremo 2023 ed il freestyle contro due politici

Ma non è finita qui; dietro allo stop di Fedez vi sarebbe anche la questione Sanremo 2023. Dal bacio con il collega Rosa Chemical direttamente sul palco del Teatro Ariston che, peraltro, provocò una crisi con la Ferragni, alle accuse ai danni di due esponenti di Fratelli D’Italia nel corso di una sua performance. Tutti ricorderanno l’esibizione del rapper a bordo della nave di Costa Crociere durante la seconda serata della kermesse canora. Prima di cantare, Fedez aveva dichiarato di assumersi “piena responsabilità” e aveva, inoltre, anche sottolineato che nessuno della Rai prima della performance avesse visionato il testo. Poi, la vicenda che creò parecchio scalpore: durante l’esibizione il cantante aveva strappato una foto del sottosegretario Galeazzo Bignami, in tenuta da nazista e aveva attaccato con il freestyle la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, sulla questione dell’aborto: “Purtroppo, l’aborto è un diritto. Non l’ho detto io, l’ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti”. Un evento che fu considerato particolarmente grave e che costrinse l’allora direttore dell’intrattenimento prime time, Stefano Coletta a dissociarsi pubblicamente a nome della televisione pubblica.