Il bacio, la lite in camerino, la crisi: il dietro le quinte dei Ferragnez a Sanremo

The Ferragnez: Sanremo Special è finalmente disponibile su Prime Video. L’attesissimo episodio speciale che svela tutti i retroscena – tra liti e tensioni – della coppia più discussa d’Italia mentre Chiara Ferragni conduceva la 73esima edizione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Gianni Morandi. In particolare, ad alimentare la curiosità dei fan era stata la notizia del litigio tra l’imprenditrice e Fedez dopo che quest’ultimo era stato baciato da Rosa Chemical sul palco del Teatro Ariston.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Inutile dire che quel gesto non è affatto piaciuto a Chiara Ferragni che, in quell’occasione, aveva chiesto al marito soltanto un po' di supporto: “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me", ha raccontato l’influencer. “Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così”. Poi Chiara ha aggiunto: “Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto... mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”. Durante l’ultima serata del Festival, infatti, mentre Rosa Chemical si esibiva con la sua Made in Italy è sceso in platea, dove in prima fila c’era Fedez; così, dopo essersi seduto sopra di lui, l’ha trascinato sul palco, baciandolo con la lingua.

Il litigio nel camerino

È a quel punto che Fedez – capendo di aver combinato un bel guaio - ha subito raggiunto la moglie dietro le quinte: “Mi ha limonato lui, non l’ho limonato io”. “Meno male che non dovevi fare niente”, ha risposto lei. Poi la rabbia è letteralmente esplosa nel camerino: “Non lo possiamo portare da nessuna parte”; sono state queste le parole di una Chiara Ferragni completamente delusa dal comportamento del marito. A mente fredda, la mamma di Leone e Vittoria ha rivelato: “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante. Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso”. “È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido”, ha risposto il rapper. Il racconto, inoltre, è stato alternato con le immagini dal backstage di quei momenti e a colpire decisamente è quando la Ferragni si trova a festeggiare da sola in camerino al termine della serata finale di Sanremo. “Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento”, chiede la Ferragni al marito che, per tutta risposta replica: “Voglio solo andare via”.

Il messaggio di Fedez

Proprio oggi, in occasione dell’uscita su Prime Video dell’episodio speciale che vede i Ferragnez come protagonisti, Fedez è voluto ritornare sull’argomento. Come spesso accade, il rapper ha scelto i social per spiegare il perché di quel comportamento e così in una Instagram Story scrive: “Avrei dovuto supportare Chiara, come lei ha sempre fatto con me, ma come sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido, è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto”. Poi il rapper ha concluso: “In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione, cercando miglioramenti soprattutto per il bene della mia famiglia”.